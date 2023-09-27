Який обсяг військової допомоги надали США Україні з початку повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Який обсяг військової допомоги надали США Україні з початку повномасштабної війни (інфографіка)
З початку повномасштабної війни США є головним донором військової допомоги, її обсяг перевищив уже 43 млрд доларів.
Про це пише «Слово і діло».
Адміністрація Джо Байдена виділила Україні першу після повномасштабного російського вторгнення військову допомогу вже 25 лютого — 350 млн доларів.
У березні минулого року Штати надали Україні оборонної допомоги на 1,1 млрд доларів — три пакети по 200 млн, 800 млн і 100 млн, до яких увійшли протитанкові системи Javelin, безпілотники, пістолети, кулемети, патрони, бронежилети та інше озброєння.
Ще 2,3 млрд доларів військової допомоги Україні отримала у минулому квітні та 250 млн — у травні.
У червні США виділили Україні три пакети військової допомоги — на 700 млн, 1 млрд та 450 млн доларів. Тоді вперше було оголошено про надання високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Крім того, ЗСУ отримали боєприпаси, ракети до Javelin, снаряди, гелікоптери Мі-17 та інше.
У липні Україна отримала американську військову допомогу на майже 1,5 млрд доларів. У серпні США виділили чотири великі пакети військової допомоги: 1 серпня — 550 млн, 8 серпня — 1 млрд, 19 серпня — 775 млн та 24 серпня — 2 млрд 980 млн доларів. До Дня Незалежності Україна одержала зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди різного калібру, безпілотники.
У вересні 2022-го обсяг військової допомоги США Україні становив понад 2,8 млрд доларів, у жовтні - 1,6 млрд, у листопаді - 1,2 млрд. Наприкінці року було два пакети озброєння на 275 млн та 1 млрд 850 млн доларів.
Найбільший на даний момент пакет військової допомоги США виділили 6 січня — 3 млрд 75 млн доларів. Допомога включала бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери М113, артилерійські снаряди різного калібру, колісні машини HMMWV, боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети, патрони, гвинтівки та інше озброєння та техніку.
Ще два великі пакети допомоги США надали 19 січня і 3 лютого — 2,5 млрд і 2 млрд 175 млн доларів.
У березні Україна отримала від Штатів військової допомоги на 750 млн, у квітні - на 2,9 млрд, у травні - майже на 2,2 млрд, у червні - 2,9 млрд, у липні - на 2,5 млрд доларів. Зокрема у липні Україна вперше отримала касетні боєприпаси.
У серпні США оголосили про виділення двох пакетів військової допомоги на 200 і 250 млн доларів, у вересні поки що три — на 665 млн, 600 млн і 325 млн доларів.
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