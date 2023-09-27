Який обсяг військової допомоги надали США Україні з початку повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Який обсяг військової допомоги надали США Україні з початку повномасштабної війни (інфографіка) Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Який обсяг військової допомоги надали США Україні з початку повномасштабної війни (інфографіка)

З початку повномасштабної війни США є головним донором військової допомоги, її обсяг перевищив уже 43 млрд доларів.

Про це пише «Слово і діло».

Адміністрація Джо Байдена виділила Україні першу після повномасштабного російського вторгнення військову допомогу вже 25 лютого — 350 млн доларів.

У березні минулого року Штати надали Україні оборонної допомоги на 1,1 млрд доларів — три пакети по 200 млн, 800 млн і 100 млн, до яких увійшли протитанкові системи Javelin, безпілотники, пістолети, кулемети, патрони, бронежилети та інше озброєння.

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Ще 2,3 млрд доларів військової допомоги Україні отримала у минулому квітні та 250 млн — у травні.

У червні США виділили Україні три пакети військової допомоги — на 700 млн, 1 млрд та 450 млн доларів. Тоді вперше було оголошено про надання високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Крім того, ЗСУ отримали боєприпаси, ракети до Javelin, снаряди, гелікоптери Мі-17 та інше.

У липні Україна отримала американську військову допомогу на майже 1,5 млрд доларів. У серпні США виділили чотири великі пакети військової допомоги: 1 серпня — 550 млн, 8 серпня — 1 млрд, 19 серпня — 775 млн та 24 серпня — 2 млрд 980 млн доларів. До Дня Незалежності Україна одержала зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди різного калібру, безпілотники.

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У вересні 2022-го обсяг військової допомоги США Україні становив понад 2,8 млрд доларів, у жовтні - 1,6 млрд, у листопаді - 1,2 млрд. Наприкінці року було два пакети озброєння на 275 млн та 1 млрд 850 млн доларів.

Найбільший на даний момент пакет військової допомоги США виділили 6 січня — 3 млрд 75 млн доларів. Допомога включала бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери М 113 , артилерійські снаряди різного калібру, колісні машини HMMWV, боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети, патрони, гвинтівки та інше озброєння та техніку.

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Ще два великі пакети допомоги США надали 19 січня і 3 лютого — 2,5 млрд і 2 млрд 175 млн доларів.

У березні Україна отримала від Штатів військової допомоги на 750 млн, у квітні - на 2,9 млрд, у травні - майже на 2,2 млрд, у червні - 2,9 млрд, у липні - на 2,5 млрд доларів. Зокрема у липні Україна вперше отримала касетні боєприпаси.

У серпні США оголосили про виділення двох пакетів військової допомоги на 200 і 250 млн доларів, у вересні поки що три — на 665 млн, 600 млн і 325 млн доларів.

Інфографіка: «Слово і діло»

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