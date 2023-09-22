Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський — Finance.ua

Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський Вчора 10:13 — Казна та Політика

Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив , що за підсумками візиту до США має низку вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема системи ППО.

«Дуже важливий візит у Вашингтон, дуже вагомі результати. Зустріч із президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість — будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в „оборонці“ зі Сполученими Штатами — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема ППО», — заявив Зеленський.

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За його словами, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб «разом іще більше посилити свободу й захист життя».

Президент переконаний, що «це матиме глобальні позитивні результати».

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Він також розповів, що глава Мінстратегпрому Олександр Камишін підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. До роботи в Україні залучають понад 2 тисячі американських оборонних компаній.

Також сторони підписали меморандум про енергетичну співпрацю.

Говорили у США про відновлення України після бойових дій і про посилення інституцій України, аби очистити її «від будь-яких ворожих та корупційних впливів», підсумував Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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