Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський — Finance.ua

Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками візиту до США має низку вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема системи ППО.
«Дуже важливий візит у Вашингтон, дуже вагомі результати. Зустріч із президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість — будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в „оборонці“ зі Сполученими Штатами — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема ППО», — заявив Зеленський.
За його словами, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб «разом іще більше посилити свободу й захист життя».
Президент переконаний, що «це матиме глобальні позитивні результати».
Він також розповів, що глава Мінстратегпрому Олександр Камишін підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. До роботи в Україні залучають понад 2 тисячі американських оборонних компаній.
Також сторони підписали меморандум про енергетичну співпрацю.
Говорили у США про відновлення України після бойових дій і про посилення інституцій України, аби очистити її «від будь-яких ворожих та корупційних впливів», підсумував Зеленський.
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