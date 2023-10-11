США здатні одночасно допомагати Україні та Ізраїлю, — Білий дім — Finance.ua
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США здатні одночасно допомагати Україні та Ізраїлю, — Білий дім

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США здатні одночасно допомагати Україні та Ізраїлю, — Білий дім
США здатні одночасно допомагати Україні та Ізраїлю, — Білий дім
США здатні одночасно надавати військову допомогу і Україні, і Ізраїлю, тому події останніх днів не загрожують Києву втратою підтримки з боку Вашингтона. Про це повідомив під час брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, потужностей США вистачить не лише на підтримку України та Ізраїлю, але й на допомогу союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. «І частина нашої роботи — забезпечити роботу на всіх цих театрах одночасно», — сказав Салліван.
Радник американського президента наголосив, що поточні видатки на допомогу Україні не йдуть у жодне порівняння з тими витратами, до яких США будуть змушені вдатися, якщо Україна зазнає поразки.
«Якщо агресія потенційно продовжиться по всій Європі, то набагато вигідніше зробити дії зараз, а не платити величезну ціну пізніше, яка, зрештою, може вимагати фактичного розгортання американських військ», — заявив Салліван.

Допомога США Ізраїлю

Вашингтон засудив напад ХАМАС на Ізраїль та пообіцяв надати своєму союзнику всю необхідну підтримку. 8 жовтня стало відомо, що додаткова допомога вже в дорозі. При цьому в США запевнили, що допомога Ізраїлю надаватиметься не за рахунок допомоги Україні, а за рахунок інших ресурсів.
Крім того, США відправили авіаносець USS Gerald R. Ford та крейсер класу Ticonderoga USS Normandy разом з кількома есмінцями у східне Середземномор’я. Це зробили, аби застерегти треті країни від втручання в палестино-ізраїльський конфлікт.
За матеріалами:
УНІАН
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