Швеція внесе близько $5 мільйонів у трастовий фонд НАТО для допомоги Україні — Finance.ua

Швеція внесе близько $5 мільйонів у трастовий фонд НАТО для допомоги Україні Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Швеція внесе близько $5 мільйонів у трастовий фонд НАТО для допомоги Україні

Швеція внесе у трастовий фонд НАТО близько 5 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на військову допомогу Україні.

Про це повідомило посольство Швеції в Україні у соцмережі Х

«Уряд Швеції внесе 50 мільйонів шведських крон (близько 5 млн доларів США) до фонду допомоги НАТО Україні. Ця допомога буде спрямована на закупівлю військової техніки, медикаментів, пального, розмінування та навчання особового складу», — поінформували у диппредставництві.

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Як повідомлялося, Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, а також імовірну передачу ЗСУ літаків Gripen.

Японія вирішила внести 37 млн доларів США до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Нагадаємо, уряд Швеції вирішив поширити дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах.

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Укрінформ За матеріалами:

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