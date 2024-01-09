Швеція внесе близько $5 мільйонів у трастовий фонд НАТО для допомоги Україні — Finance.ua

Швеція внесе близько $5 мільйонів у трастовий фонд НАТО для допомоги Україні
Швеція внесе у трастовий фонд НАТО близько 5 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на військову допомогу Україні.
Про це повідомило посольство Швеції в Україні у соцмережі Х.
«Уряд Швеції внесе 50 мільйонів шведських крон (близько 5 млн доларів США) до фонду допомоги НАТО Україні. Ця допомога буде спрямована на закупівлю військової техніки, медикаментів, пального, розмінування та навчання особового складу», — поінформували у диппредставництві.
Як повідомлялося, Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, а також імовірну передачу ЗСУ літаків Gripen.
Японія вирішила внести 37 млн доларів США до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.
Нагадаємо, уряд Швеції вирішив поширити дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах.
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