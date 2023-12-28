Швеція поширює тимчасовий захист на всіх українців, які перебувають там законно — Finance.ua
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Швеція поширює тимчасовий захист на всіх українців, які перебувають там законно

Світ
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Швеція поширює тимчасовий захист на всіх українців, які перебувають там законно
Швеція поширює тимчасовий захист на всіх українців, які перебувають там законно
Уряд Швеції вирішив поширити дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах.
Про це йдеться в повідомленні шведського уряду.
Як пояснює уряд, у квітні 2022 року Швеція ухвалила поправку до постанови про тимчасовий захист, яка поширила цей статус на тих, хто в'їхав і перебував у Швеції станом на 30 жовтня 2021 року.
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Чинне положення означало, що деякі українці, які мають право на тимчасовий на захист, ризикують його не отримати і, можливо, будуть змушені повернутися в Україну. Тому дію поправки розширили.
«Люди з України, які перебувають у Швеції, не повинні повертатися в Україну в поточній ситуації. Ті, хто заслуговує на захист, тепер матимуть можливість залишитися у Швеції з тимчасовим захистом», — прокоментувала шведська міністерка з питань міграції Марія Мальмер Стенергард.
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Поправка набула чинності з 22 грудня, уточнили у шведському уряді.
Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік — з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

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За матеріалами:
Європейська правда
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