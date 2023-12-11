Швеція оголосила про зимовий пакет допомоги для України на 120 млн євро — Finance.ua

Швеція оголосила про зимовий пакет допомоги для України на 120 млн євро Вчора 16:17 — Казна та Політика

Швеція оголосила про зимовий пакет допомоги для України на 120 млн євро

Швеція виділяє Україні 1,4 мільярда крон (приблизно 120 млн євро), які, серед іншого, підуть на підтримку населення країни напередодні зими.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє SVT.

Новий пакет підтримки представили в понеділок прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр закордонних справ Йохан Форсселл.

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За словами Крістерссона, це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Більша частина коштів, 900 мільйонів шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров’я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого, підуть на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.

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За словами Форсселла, саме це було затребувано українською стороною.

Він звинуватив росію у проведенні своєрідного «енергетичного тероризму» проти України.

«росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано», — сказав міністр.

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Водночас Крістерссон попередив про наслідки, якщо країни ЄС не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет на саміті в Брюсселі цього тижня.

«Я все ще сподіваюся, що це вдасться зробити. Але я хочу підкреслити, що мова не йде про звичайні європейські розбіжності, які у нас іноді бувають, тому що тоді ви просто проводите ще одну зустріч пізніше, але це має величезні наслідки, якщо ми не домовимося», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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