Білий дім назвав три ключові напрямки підтримки України взимку — Finance.ua

Білий дім назвав три ключові напрямки підтримки України взимку
Посилення протиповітряної оборони України, забезпечення захисту критично важливих об'єктів інфраструктури, а також посилення стійкості енергомережі України є трьома ключовими напрямами підтримки українців з боку США в зимовий період.
Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
«Минулої зими росія намагалася знищити критично важливу інфраструктуру України, енергетичну інфраструктуру, та позбавити український народ доступу до тепла й електроенергії в найхолоднішу пору року. росія намагалася зламати волю українського народу, але це, звісно, їй не вдалося», — зауважив представник Білого дому.
За його словами, очікується, що рф не полишить таких спроб і цієї зими. Про це свідчать, зокрема, атаки рф в останні дні за допомогою дронів і ракет по Києву та інших українських містах.
У цьому зв’язку Кірбі нагадав, що США й Україна, а також інші союзники й партнери працювали впродовж останніх місяців над тим, як відповісти на цей виклик.
«Перед нинішньою зимою президент Байден і радник з питань нацбезпеки Салліван доручили уряду США визначити пріоритетом такі ж зусилля, як і минулого року. Тому ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямів», — наголосив представник Білого дому.
По-перше, за його словами, США разом з іншими країнами продовжать працювати над зміцненням можливостей української ППО, «щоби вони могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру». Саме тому в останніх пакетах допомоги Україні були надані додаткові системи Patriot, Hawk, Avenger та інші засоби.
«По-друге, ми допомагаємо Україні зміцнювати її критичну енергетичну інфраструктуру», — продовжив Кірбі.
У цьому контексті він зазначив, що українцям було передане спеціальне захисне обладнання, в тому числі, спеціальні сітки, арматура та бар'єри HESCO для захисту важливих об'єктів.
«І, по-третє, ми надаємо Україні резервне обладнання та матеріали, в тому числі, високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання, щоб підвищити стійкість і запобігти втратам тепла й електроенергії», — наголосив представник Білого дому.
Він нагадав, що Сполучені Штати очолюють коаліцію з понад 50 країн, які допомагають Україні. Крім того, минулої зими з цією метою була заснована Координаційна група з питань енергетики G7+, яка збирається та ухвалює рішення на регулярній основі.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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