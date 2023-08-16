Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн — Finance.ua

Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн Сьогодні 07:35

У вівторок, 15 серпня, міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що країна планує новий пакет військової підтримки України вартістю 3,4 мільярда крон (313,5 мільйона доларів).

Пакет складається, в основному, з боєприпасів і запасних частин до раніше поставлених систем озброєння.

«Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути довготривала війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли довгостроково підтримувати ті платформи, які ми надсилаємо в Україну», — сказав Джонсон на пресконференції.

Новий пакет військової допомоги стане вже 13-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

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