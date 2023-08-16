Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн — Finance.ua
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Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн

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У вівторок, 15 серпня, міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що країна планує новий пакет військової підтримки України вартістю 3,4 мільярда крон (313,5 мільйона доларів).
Пакет складається, в основному, з боєприпасів і запасних частин до раніше поставлених систем озброєння.
«Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути довготривала війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли довгостроково підтримувати ті платформи, які ми надсилаємо в Україну», — сказав Джонсон на пресконференції.
Новий пакет військової допомоги стане вже 13-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.
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