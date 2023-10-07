Чи варто їхати у Швецію: плюси та мінуси країни для українців — Finance.ua

Чи варто їхати у Швецію: плюси та мінуси країни для українців Сьогодні 12:13 — Особисті фінанси

Чи варто їхати у Швецію: плюси та мінуси країни для українців

Тимчасовий захист у Швеції з початку війни отримали понад 60 тисяч біженців із України. Ця країна продовжує викликати інтерес в українців, які змушені шукати прихистку від війни за кордоном.

Яку підтримку надає Швеція втікачам від війни в Україні, які плюси та мінуси прихистку в цій країні, йдеться з у дописі української письменниці Анни Топіліної, яка живе у Швеції та допомагає українським біженцям.

У великих містах нові місця пільгового житла відкриються з 1 січня

Швеція приймала українських біженців із першого дня війни. Відтоді у системі прийому нічого не змінилося, звертає увагу блогер, яка працює у міграційній службі. Після приїзду до країни треба звернутися до Міграційної служби (Migrationsverket) і подати заяву на тимчасовий прихисток. Після цього в українців є два шляхи: оселитися тимчасово у гуртожитку для біженців чи знайти собі житло самим.

«У гуртожитку вас довго не протримають. Щойно ви отримаєте посвідку на проживання, тижні за два вам знайдуть житло в одній зі шведських комун. Якщо у вас немає роботи, родичів чи якихось дуже особливих обставин — це житло може бути в будь-якому регіоні Швеції», — розповідає Анна Топіліна.

Мінуси: можна опинитися десь посеред засніженого лісу або поселитися знову в гуртожитку, але постійному. Із плюсів — завжди буде дах над головою, безпека і все це безкоштовно (якщо біженець не працює).

Знайти на перший час власне житло (наприклад, оселитися у родичів чи волонтерів) — гарний варіант, тому що це дозволить встигнути знайти роботу, а вже потім можна звернутися до Міграційної служби за пільговим житлом.

Які є виплати та підтримка для українців у Швеції

Із соціальними виплатами у Швеції складно, але це стосується не лише українців, а всіх біженців, попереджає Анна Топіліна. Дорослий, що не працює, отримує приблизно 180 євро на місяць. Дитина, залежно від віку, — від 110 до 150 євро. Якщо дорослий працює, то з дитини також знімається виплата.

«Це дуже мало, враховуючи нашу шалену інфляцію, але на абсолютному мінімумі та використовуючи допомогу благодійних організацій прожити можна. Хоч і дуже важко. Виплати не обмежені часом, але їх забирають, якщо ви почали працювати. Якщо вас звільнили — можете знову подаватися», — підказує блогер.

Крім офіційних виплат від Міграційної служби з біженцями працюють громадські організації та церкви — допомагають з харчуванням, речами для дітей.

Що треба знати про оплату медичних послуг

Система охорони здоров’я у Швеції - пільгова. Оскільки українці є біженцями, вони мають необмежений доступ до лікування термінових захворювань, але нема доступу до лікування хронічних.

«Якщо вам раптом стане зле і щось заболить, щось зламаєте, щось відвалиться (включно з „кукухою“) — ласкаво просимо. А якщо у вас з 1994 року іноді поколює в боці і ви любите викликати швидку на температуру 38 — вам не сподобається», — попереджає українка.

Стоматологія пільгова лише термінова, коли дуже щось болить: тоді візит коштуватиме 5 євро. В інших випадках — суми від 200 євро. Анна Топіліна наводить приклад цін на медичні послуги для біженців із України:

візит до лікаря коштує для українців 5 євро;

до медсестри — 2,5 євро.

до лікаря-спеціаліста, на операції, будь-шо інше — 30 євро (25 з них покриє Міграційна служба, якщо людина не працює);

виклик швидкої - 40 євро (якщо людина не працює, Міграційна служба покриє 35 євро).

«У нас зараз є багато клієнтів, які проходили в Швеції масштабне лікування раку, з мільйоном операцій, хімій та інших заходів. І все це за максимум 40 євро на півроку (все інше оплачує Міграційна)».

Те саме стосується іншої важкої «хроніки»: потреби в діалізі, важких форм туберкульозу, ВІЛ тощо.

«Всі виписані ліки — 5 євро за одну покупку (навіть якщо там купа всього, тобто за все, що вам виписали). Для дуже стареньких, дементних чи дуже хворих є можливість поміщення в будинок для літніх людей з постійним наглядом і допомогою», — зауважує українка.

Для дітей вся медицина безкоштовна, включно зі стоматологією та виписаними ліками. Весь догляд за вагітними та породіллями безкоштовний: візити до акушерки, пологи, операції, післяпологові огляди. Народжувати у Швеції комфортно і безпечно.

Як шведи ставляться до українських біженців

«Шведське суспільство і досі горою стоїть за українців. Тут ви не знайдете закликів не допомагати українцям, не знайдете руських симпатизерів, не знайдете расизму щодо нас. Так, далеко не всі шведи повністю розуміють, що відбувається, але ненависті до північного сусіда тут достатньо. Бо він і їхній сусід, і „руським“ тут ще споконвіку дітей лякали», — розповідає Анна Топіліна.

Вона додає: суспільство дуже дружньо ставиться до наших біженців, їх радо беруть на роботу. Згідно з опитуванням, що вийшло от кілька місяців тому, майже 60% українців трудового віку вже працюють.

«А ще тут всі знають англійську. І шведська дуже легка мова. Але клімат поганий і дуже темно. Проте літо гарне і природа неймовірна. І повітря чисте, і вода смачна. І якщо ви любите ліс і село — вам тут прямо „ок“ буде», — описує вона Швецію.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

uamedia За матеріалами:

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