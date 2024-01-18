У Давосі ДТЕК закликав міжнародних партнерів спрямувати кошти на захист економіки України — Finance.ua

У Давосі ДТЕК закликав міжнародних партнерів спрямувати кошти на захист економіки України Сьогодні 12:12 — Енергетика

У Давосі ДТЕК закликав міжнародних партнерів спрямувати кошти на захист економіки України

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі ДТЕК закликав світових лідерів та інвесторів посилити захист української економіки, створивши умови для надходження приватного капіталу в країну. Про це під час форуму заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Захист нашої економіки — один із найважливіших елементів, необхідних для перемоги в цій війні. В Україні є компанії, які здатні це робити, а також масштабні проєкти, що можуть отримувати фінансування від банків. Проте для їхньої реалізації нині необхідний додатковий капітал, і тут ми сподіваємося на підтримку від урядів і міжнародних фінансових організацій. Український бізнес навчився виживати під час війни й відновлюватися завдяки винахідливості й рішучості.

Тепер ми просимо МФО спрямовувати свої потоки фінансування не лише на державні структури. Настав час звернути увагу на приватний сектор для відновлення української економіки", — сказав Тімченко, виступаючи на спеціальному заході, який був присвячений відновленню українського бізнесу.

Окрім того, для відродження українського бізнесу закликали міжнародних інвесторів будувати відносини з українськими партнерами, які мають необхідний досвід, а також працювати з українським бізнесом за межами країни.

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«Також у межах маніфесту сформували звернення до українського уряду й вітчизняного бізнесу скористатися моментом для прискорення реформ і лібералізації ринків. Зокрема розпочати процес наближення України до європейських стандартів у сфері ринкового ціноутворення й об'єднання ринків, посилити корпоративне управління для надання інвесторам додаткових гарантій і зміцнити довіру, послабити заборону на експорт та змінити механізми контролю за рухом капіталу в умовах війни, щоб забезпечити приватним підприємствам можливість доступу до міжнародних ринків капіталу й обслуговування зовнішніх боргів», — йдеться у повідомленні.

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