ДТЕК у 2025 році хоче завершити будівництво найбільшої ВЕС у Східній Європі — Finance.ua

ДТЕК у 2025 році хоче завершити будівництво найбільшої ВЕС у Східній Європі Сьогодні 19:26 — Фондовий ринок

Компанія ДТЕК планує у 2025 році завершити будівництво Тилігульської вітрової електростанції, стане найбільшою ВЕС у Східній Європі, у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що група ДТЕК і Vestas 4 грудня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції. Встановлена потужність Тилігульської ВЕС становитиме 500 МВт, а загальний обсяг інвестицій в проєкт перевищать 650 млн євро.

«Фінально І та ІІ черги ДТЕК Тилігульської ВЕС матимуть 83 вітротурбіни. Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-годин електроенергії щороку. Цього достатньо для потреб 900 тис. домогосподарств. Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тон», — йдеться в повідомленні.

У ДТЕК готові розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі наступного року, а закінчити будівництво в кінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Додається, що інвестиції у другу чергу Тилігульської ВЕС складуть 450 млн євро та будуть профінансовані коштом компанії, а також передових західних банків під державні гарантії.

Економічна Правда За матеріалами:

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