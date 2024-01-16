Зеленський зустрівся з Блінкеном у Давосі — Finance.ua

Зеленський зустрівся з Блінкеном у Давосі
У вівторок, 16 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Про це він повідомив у Telegram.
За словами президента, разом з Блінкеном вони обговорили подальшу оборонну співпрацю із США. Зеленський також зазначив, що протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для України.
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«Дякую Президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні», — написав Зеленський.
Раніше він також провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
У понеділок, 15 січня, Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Тоді повідомлялося, що президент планує зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі.
Агенція Bloomberg писала, що Зеленський отримає у Давосі послання від президента США Джо Байдена із закликом перейти до оборони у війні. За даними видання, виступаючи перед Зеленським відповідне послання йому передасть радник із національної безпеки США Джейк Салліван.
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