Україна переконала Європу в надійності власних сховищ газу — глава «Нафтогазу» в Давосі — Finance.ua
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Україна переконала Європу в надійності власних сховищ газу — глава «Нафтогазу» в Давосі

Енергетика
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Україна переконала Європу в надійності власних сховищ газу — глава «Нафтогазу» в Давосі
Україна переконала Європу в надійності власних сховищ газу — глава «Нафтогазу» в Давосі
Низка європейських газових трейдерів переконалися в надійності підземних сховищ газу в Україні та мають намір збільшити обсяги газу в українських ПСГ на наступну зиму.
Про це повідомив глава Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов у кулуарах Українського сніданку в Давосі.
«Мені вдалося зустрітися тут, у Давосі, з низкою європейських трейдерів, і ми підтвердили зростання обсягів зберігання газу на наступну зиму. У нас є потужності, є можливості, які ми пропонуємо», — сказав Чернишов у четвер агентству «Інтерфакс-Україна» в кулуарах Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

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За його словами, цей рік показав, що Україна є надійним партнером у частині зберігання природного газу: «Ми зберігаємо і зберігали 2,5 млрд куб. м газу».
«Україна має позиціонувати себе як енергетичний хаб Європи, яка може зберігати, виробляти, транспортувати і розподіляти енергію», — наголосив глава «Нафтогазу».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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