Потреби України у фінансуванні будуть величезними, — Європейський інвестбанк — Finance.ua
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Потреби України у фінансуванні будуть величезними, — Європейський інвестбанк

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Потреби України у фінансуванні будуть величезними, — Європейський інвестбанк
Потреби України у фінансуванні будуть величезними, — Європейський інвестбанк
Фінансові потреби України будуть значними. Європейський інвестиційний банк розраховує на ключову роль у наданні допомоги у фінансуванні відновлення України.
Про це заявила президент ЄІБ Надія Кальвіньо, повідомляє Bloomberg.
«Очевидно, що потреби України у фінансуванні будуть величезними», — сказала вона у Давосі.
Вона додала, що не може собі уявити, що США припинять підтримку Києва, навіть незважаючи на те, що перспектива президентства Дональда Трампа стає дедалі реальнішою.

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Банк відіграватиме «дуже важливу роль», «підтримуючи державний сектор та військові зусилля прямо зараз, але більше у відновленні України та інвестиціях в інфраструктуру, які будуть дуже необхідні після війни», сказала Кальвіньо.
ЄІБ надав 1,7 млрд євро фінансування, призначеного для екстреного ремонту інфраструктури України у період з початку війни майже два роки тому до грудня 2023 року.
Зазначимо, у грудні 2023 року міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо стала головою Європейського інвестиційного банку. Вона відповідатиме, зокрема, за допомогу Україні.
Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проекти оновлення. Гроші виділяються у рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, підписане 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023.
За матеріалами:
РБК-Україна
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