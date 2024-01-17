Україні потрібна підтримка Заходу, щоб виключити друкування грошей, — ЄБРР Сьогодні 19:48

Україні потрібна підтримка Заходу, щоб виключити друкування грошей, — ЄБРР

Україні потрібна фінансова та військова підтримка, щоб Київ не повернувся до друкування грошей з метою утримати економіку на плаву.

Про це заявила головний економіст ЄБРР Беата Яворчик, повідомляє The Guardian

За її словами, економічна ситуація в Україні є складною, незважаючи на те, що минулого року зростання становило трохи менше 5%.

«Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надійдуть з-за кордону, ситуація може піти по спіралі, і уряду, можливо, доведеться вдатися до друкарського верстата», — сказала вона.

Яворчик наголосила на дуже хорошій роботі уряду України щодо забезпечення макроекономічної стабільності.

«Але ми не хочемо, щоб на наших руках була держава, що не відбулася. Нам потрібно підтримати Україну не тільки у військовому відношенні, а й через бюджетну підтримку», — додала вона.

Яворчик повідомила, що ЄБРР планує інвестувати від 7,5 до 15 млрд євро протягом наступних п’яти років в Україну, приділяючи особливу увагу підтримці приватного сектору. Вона заявила, що існує «істотний ризик», враховуючи ймовірність продовження війни та проблем в економіці.

Довідка Finance.ua:

Україна вдалася до фінансування держбюджету 2022 за рахунок незабезпеченої емісії гривні Національним банком після початку війни. НБУ за рік викупив держоблігації на 400 млрд гривень. Цей обсяг можна порівняти з фінансовою допомогою Україні від США (450 млрд гривень);

друк гривні став основною причиною зростання курсу долара на 50% у 2022 році та однією з причин інфляції у 26,6%;



у 2023 році від емісії гривні відмовилися, оскільки допомога від США та ЄС була стабільною. У результаті курс долара знизився на 6%, а інфляція знизилася до 5%.



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