Емісія — крайній захід: НБУ не бачить підстав для запуску «друкарського верстата» — Finance.ua
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Емісія — крайній захід: НБУ не бачить підстав для запуску «друкарського верстата»

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Емісія — крайній захід: НБУ не бачить підстав для запуску «друкарського верстата»
Емісія — крайній захід: НБУ не бачить підстав для запуску «друкарського верстата»
Національний банк наразі не бачить причин для повернення до практики емісійного фінансування дефіциту бюджету. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний під час спілкування з журналістами.
«Ми не вбачаємо наразі підстав для відновлення емісійного фінансування. Так, ми бачимо, що ризики ритмічності фінансування до певної міри реалізувалися. Разом з цим, як я говорив, відбувся другий успішний перегляд програми МВФ. Фундаментом цієї програми є запевнення, які надають країни донорської коаліції… щодо надання достатнього рівня фіндопомоги, щоб збалансувати бюджет», — зазначив голова НБУ.
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За його словами, попри ризик ритмічності надходжень, ситуація знаходиться у визначеній стратегічній рамці, тому монетизація бюджетного дефіциту не знадобиться.
«Емісійне бюджетне фінансування — це крайній захід, до якого потрібно вдаватись», — додав Пишний.
Емісійне фінансування, за якого центробанк купує облігації в уряду, зазвичай вважається інфляційним. У деяких країнах такий інструмент є забороненим, як це було в Україні, але Верховна Рада цю заборону тимчасово зняла. Так, у 2022 році Кабмін залучив близько $12 млрд шляхом грошової емісії та ще $2,6 млрд — забравши прибуток НБУ за 2021 та 2022 роки.

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За матеріалами:
УНІАН
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