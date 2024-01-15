Умєров запропонував створити міжнародну групу з виведення армії рф з України — Finance.ua

Умєров запропонував створити міжнародну групу з виведення армії рф з України
Україна ініціювала створення Міжнародної робочої групи для напрацювання механізму виведення російських військ з українських територій.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
«Запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ», — сказав міністр.
За словами Умєрова, українська формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.
Під час форуму в Давосі Умєров презентував 6-ий пункт формули миру: «Виведення російських військ з території України».
«Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій», — пояснив він.
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