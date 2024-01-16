Презентація Мінцифри у Давосі: еАкциз, розмитнення авто у Дії та інші українські цифрові реформи — Finance.ua

Презентація Мінцифри у Давосі: еАкциз, розмитнення авто у Дії та інші українські цифрові реформи Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Презентація Мінцифри у Давосі: еАкциз, розмитнення авто у Дії та інші українські цифрові реформи, Фото: thedigital.gov.ua

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Міністерство цифрової трансформації України презентувало свої цифрові реформи, зокрема електронні акцизи та розмитнення автомобілів через додаток «Дія».

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів двосторонню зустріч з Пенні Пріцкер — Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України. На зустрічі обговорили пріоритетні проєкти Мінцифри, які допомагають у відновленні української економіки», — сказано в повідомленні.

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Пенні Пріцкер працює з українським урядом, країнами G7, Євросоюзом, міжнародними фінансовими установами, міжнародними партнерами та приватним сектором США, щоб знайти шляхи для швидкого та ефективного відновлення української економіки в умовах повномасштабного вторгнення.

«Попри виклики повномасштабної війни, цифрова держава продовжує розвиватися. А це потужний поштовх для економічного зростання. Зараз в Україні розвиваються нові сфери, у яких наша країна має всі шанси стати трендсетером. Зокрема, у минулому році в Україні відкрився ринок БпЛА, який дав старт розвитку defense-tech. Ми вдосконалюємо простір Дія.City, до якого долучилися майже 800 компаній, запустили бета-тест проєкту uResidency, працюємо над Мрією — унікальним проєктом, який покаже, як через технологію можна трансформувати окрему сферу. За підтримки партнерів і надалі боротимемося з бюрократією та впроваджуватимемо революційні реформи», — зазначив Федоров.

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На зустрічі обговорили розвиток податкового та правового простору Дія.City, проєкт uResidency, який дасть змогу іноземцям вести бізнес в Україні, defence-tech як новий потужний ринок, а також розвиток інновацій.

«Ці проєкти допоможуть створити сприятливі умови для ведення бізнесу, покращити інвест-клімат та пришвидшити ріст української економіки. Для уряду США важливо, щоб Україна відкривала ринки для інвесторів, впроваджувала всі можливі реформи для підвищення інвестиційного клімату. Зокрема, наша команда вже працює над упровадженням еАкцизу, який боротиметься із сірим ринком, та розмитненням авто в Дії, що посилить прозорість роботи митниці», — додали в Мінцифри.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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