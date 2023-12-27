Мінцифри запустила бета-тест електронного резиденства для іноземних підприємців — Finance.ua

Мінцифри запустила бета-тест електронного резиденства для іноземних підприємців Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Мінцифри запустила бета-тест електронного резиденства для іноземних підприємців

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск закритого бета-тестування програми е-резидентства uResidency.

Що це і як воно працюватиме

uResidency ─ це програма електронного резидентства, завдяки якій громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні та вести бізнес з будь-якого куточка світу, сплачуючи податки до українського бюджету.

Програма спрямована на власників малого бізнесу з Азії та Європи. У фокусі — спеціалісти з ІТ-сфери та фахівці, які надають онлайн-послуги у сфері креативної економіки.

Доступні послуги. У uResidency всі послуги автоматизовані й доступні онлайн: від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків. У майбутніх е-резидентів також будуть переваги у вигляді мобільного банкінгу, низького оподаткування в розмірі 5% і відсутності бухгалтерії та звітів.

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Які переваги для України?

податки е-резидентів надходитимуть в український бюджет;

розвиток банківської сфери через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки;



додаткові можливості для залучення інвестицій;



зростання позиції в міжнародних рейтингах, наприклад, щодо легкості ведення бізнесу в країні.



Для того, щоб стати е-резидентом, закордонним підприємцям не потрібно їхати в Україну. Для отримання статусу достатньо пройти одноразову офлайн-верифікацію в українській консульській установі в країні проживання.

«Програма стане потужним джерелом для відновлення нашої економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців. А також популяризуватиме бренд України як цифрової держави», ─ заявляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Над програмою uResidency працювали 3 роки, і тепер нарешті готові запустити бета-тестування. Після закінчення бета-тесту програма буде доступна громадянам перших чотирьох країн — Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Поступово цей список поповнюватиметься.

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