Мінцифри запустила бета-тест електронного резиденства для іноземних підприємців — Finance.ua
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Мінцифри запустила бета-тест електронного резиденства для іноземних підприємців

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Мінцифри запустила бета-тест електронного резиденства для іноземних підприємців
Мінцифри запустила бета-тест електронного резиденства для іноземних підприємців
Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск закритого бета-тестування програми е-резидентства uResidency.

Що це і як воно працюватиме

uResidency ─ це програма електронного резидентства, завдяки якій громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні та вести бізнес з будь-якого куточка світу, сплачуючи податки до українського бюджету.
Програма спрямована на власників малого бізнесу з Азії та Європи. У фокусі — спеціалісти з ІТ-сфери та фахівці, які надають онлайн-послуги у сфері креативної економіки.
Доступні послуги. У uResidency всі послуги автоматизовані й доступні онлайн: від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків. У майбутніх е-резидентів також будуть переваги у вигляді мобільного банкінгу, низького оподаткування в розмірі 5% і відсутності бухгалтерії та звітів.
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Які переваги для України?
  • податки е-резидентів надходитимуть в український бюджет;
  • розвиток банківської сфери через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки;
  • додаткові можливості для залучення інвестицій;
  • зростання позиції в міжнародних рейтингах, наприклад, щодо легкості ведення бізнесу в країні.
Для того, щоб стати е-резидентом, закордонним підприємцям не потрібно їхати в Україну. Для отримання статусу достатньо пройти одноразову офлайн-верифікацію в українській консульській установі в країні проживання.
«Програма стане потужним джерелом для відновлення нашої економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців. А також популяризуватиме бренд України як цифрової держави», ─ заявляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Над програмою uResidency працювали 3 роки, і тепер нарешті готові запустити бета-тестування. Після закінчення бета-тесту програма буде доступна громадянам перших чотирьох країн — Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Поступово цей список поповнюватиметься.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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