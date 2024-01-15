В Мінцифри показали результати цифрової трансформації регіонів — Finance.ua

В Мінцифри показали результати цифрової трансформації регіонів Сьогодні 07:24 — Казна та Політика

В Мінцифри показали результати цифрової трансформації регіонів

«Ми щорічно вимірюємо Індекс цифрової трансформації регіонів України, адже цифровізація громад залишається пріоритетом Мінцифри. Результати вимірювання дають змогу громадам побачити сильні та слабкі сторони і, відповідно, розвивати цифрові послуги, потрібні в їхньому регіоні. А також цифрову освіту, цифрову економіку і навіть залучати інвестиції під актуальні локальні проєкти. Прагнемо, щоб кожна громада самостійно керувала процесами цифрового розвитку», — зазначає заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Інфографіка: Мінцифри

Результати дослідження демонструють, що Індекс у межах України в середньому становить 0.632 бала. Найвище значення зафіксовано в Дніпропетровській (0.908), Львівській (0.891) та Полтавській (0.833) областях.

Індекс містить 8 основних блоків:

Інституційна спроможність

Розвиток інтернету

Розвиток ЦНАП

Впровадження режиму «без паперів»

Цифрова освіта

Візитівка області

Проникнення базових електронних послуг

Галузева цифрова трансформація

Серед цих категорій найвищі значення спостерігаються у впроваджені режиму «без паперів» (0.697), інституційній спроможності, а саме наявності CDTO і цифрових команд ОВА (0.678), та в проникненні базових е-послуг (0.666).

Завдяки роботі CDTO регіони можуть швидше впроваджувати цифрові реформи. Однак у Харківській (57.1%), Київській (46.0%) і Миколаївській (44.4%) областях необхідно збільшити команди із цифровізації.

Інфографіка: Мінцифри

Крім того, Індекс дозволив оцінити, на якому рівні соціальні заклади забезпечені інтернетом в укриттях. За результатами дослідження 71% закладів середньої освіти, 67% закладів дошкільної освіти та 57% закладів охорони здоров’я мають інтернет в укриттях.

Також у 2023 році Мінцифра досягла стратегічної цілі — 6 мільйонів українців взяли участь у програмах розвитку цифрових навичок. За результатами опитування 60% дорослого населення країни розвинули цифрові навички на базовому та вищому рівнях. У категорії «Цифрова освіта» показник Індексу збільшився і становить 0.656 порівняно з 0.460 минулого року.

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