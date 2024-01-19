На Світовому економічному форумі назвали найбільш затребувані професії до 2027 року — Finance.ua
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На Світовому економічному форумі назвали найбільш затребувані професії до 2027 року

Світ
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На Світовому економічному форумі назвали найбільш затребувані професії до 2027 року
На Світовому економічному форумі назвали найбільш затребувані професії до 2027 року
У світі до 2027 року зросте потреба в педагогах у сфері професійно-технічної, спеціальної освіти та викладачах закладів вищої освіти. Експерти Світового економічного форуму, який пройшов у Давосі зазначили, що проблема, скоріш за все, виникатиме в регіоні, де таких фахівців недостатньо.
Результати звіту опублікували на офіційному сайті форуму. У документі підкреслили, що вакантні місця отримають громадяни, які зможуть перекваліфікуватися у короткі терміни.
Також у тексті було зазначено й інші професії, яких не вистачатиме у майбутньому. Зокрема це:
  • оператори сільськогосподарської техніки,
  • водії вантажівок і автобусів,
  • механіки та слюсарі,
  • бізнес-експерти,
  • будівельники та суміжні професії,
  • інженери з електротехнологій,
  • робітники з обробки листового й конструкційного металу,
  • формувальники та зварювальники.
Більшість країн, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що одним з основних ризиків може стати дефіцит кваліфікованих кадрів у державах з доходом вище середнього та високий рівень безробіття там, де дохід нижче середнього.
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За матеріалами:
Обозреватель
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