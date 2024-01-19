На Світовому економічному форумі назвали найбільш затребувані професії до 2027 року — Finance.ua

На Світовому економічному форумі назвали найбільш затребувані професії до 2027 року Сьогодні 09:44 — Світ

На Світовому економічному форумі назвали найбільш затребувані професії до 2027 року

У світі до 2027 року зросте потреба в педагогах у сфері професійно-технічної, спеціальної освіти та викладачах закладів вищої освіти. Експерти Світового економічного форуму, який пройшов у Давосі зазначили, що проблема, скоріш за все, виникатиме в регіоні, де таких фахівців недостатньо.

Результати звіту опублікували на офіційному сайті форуму. У документі підкреслили, що вакантні місця отримають громадяни, які зможуть перекваліфікуватися у короткі терміни.

Також у тексті було зазначено й інші професії, яких не вистачатиме у майбутньому. Зокрема це:

оператори сільськогосподарської техніки,

водії вантажівок і автобусів,

механіки та слюсарі,

бізнес-експерти,

будівельники та суміжні професії,

інженери з електротехнологій,

робітники з обробки листового й конструкційного металу,

формувальники та зварювальники.

Більшість країн, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що одним з основних ризиків може стати дефіцит кваліфікованих кадрів у державах з доходом вище середнього та високий рівень безробіття там, де дохід нижче середнього.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.