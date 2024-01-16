Зустріч у Давосі: в ОП розповіли про підсумки переговорів щодо Формули миру України — Finance.ua

Зустріч у Давосі: в ОП розповіли про підсумки переговорів щодо Формули миру України Сьогодні 12:33

Зустріч у Давосі: в ОП розповіли про підсумки переговорів щодо Формули миру України, president.gov.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі щодо імплементації Формули миру України.

Про це пише Офіс президента.

У Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. На ній були представлені понад 80 держав і міжнародних організацій.

«Наступним кроком може бути перший глобальний саміт на рівні лідерів держав та урядів, на якому буде дано старт на вищому політичному рівні для розробки та погодження єдиного, спільного мирного плану. І якщо держава-агресор реально демонструватиме бажання завершити цю війну та повернутися до поваги до міжнародного права, ми для такого моменту матимемо цей спільний мирний план», — розповів керівник Офісу Президента.

Цей захід є логічним продовженням зустрічей, які відбулися у 2023 році в Копенгагені, Джидді та на Мальті.

Єрмак нагадав, що під час консультацій на Мальті було обговорено перші п’ять пунктів Формули миру, а саме:

ядерну безпеку;

продовольчу та енергетичну безпеку;

звільнення ув’язнених і депортованих осіб;

відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

У Давосі презентували ще п’ять пунктів Формули:

виведення російських військ і припинення бойових дій,

відновлення справедливості,

відновлення екологічної безпеки,

запобігання ескалації та повторенню війни,

питання підтвердження закінчення війни.

Крім того, відбулися дві спеціальні сесії, присвячені продовольчій безпеці та гуманітарним аспектам війни відповідно.

За результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна, співголови четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, погодили спільне прескомюніке.

У ньому зафіксована згода, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави — це один із основних дестабілізаційних чинників у світі.

«Ця зустріч заклала необхідні передумови для підготовки зустрічі лідерів країн та урядів, яка може дати старт на високому рівні для створення універсальної основи спільного бачення та шляхів досягнення всеохопного, справедливого та міцного миру для України на основі Української формули миру. Зустріч лідерів може також дати початок тематичним зустрічам у різних країнах на міністерському, парламентському, експертному та інших рівнях для підготовки детальних пропозицій для лідерів», — наголошено в комюніке

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