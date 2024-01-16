Зеленський у Давосі зустрівся з президенткою Єврокомісії: що кажуть про членство у ЄС — Finance.ua
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Зеленський у Давосі зустрівся з президенткою Єврокомісії: що кажуть про членство у ЄС

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Зеленський у Давосі зустрівся з президенткою Єврокомісії: що кажуть про членство у ЄС
Зеленський у Давосі зустрівся з президенткою Єврокомісії: що кажуть про членство у ЄС, www.president.gov.ua
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це пише пресслужба ОП.
Співрозмовники обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.
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Глава Української держави та очільниця Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.
Окрему увагу сторони приділили важливості розблокування рішення про надання нашій країні 50 млрд євро допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року. Володимир Зеленський висловив сподівання на досягнення консенсусу в цьому питанні.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомлялося раніше, тривалість переговорів про вступ України до ЄС буде залежати від конкретних домовленостей із державами-членами;
  • Україна зможе виконати всі умови через два роки після початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу;
  • Міністерство фінансів докладає значних зусиль для наближення українського законодавства до законодавства ЄС. В рамках cелф-скринінгу в Мінфіні опрацювали понад 7 тисяч актів ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
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