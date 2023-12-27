У Мінфіні прозвітували щодо підготовки до переговорів про вступ до ЄС — Finance.ua

У Мінфіні прозвітували щодо підготовки до переговорів про вступ до ЄС Сьогодні 11:12

У Мінфіні прозвітували щодо підготовки до переговорів про вступ до ЄС

Міністерство фінансів докладає значних зусиль для наближення українського законодавства до законодавства ЄС. В рамках cелф-скринінгу в Мінфіні опрацювали понад 7 тисяч актів ЄС. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

«Мінфін України повністю імплементував 742 акти, 46% від загальної кількості імплементованих Україною актів права ЄС для підготовки до переговорів про вступ до ЄС. Також у процесі імплементації знаходяться 25 актів», — йдеться у повідомленні.

Міністерство фінансів докладає значних зусиль для наближення українського законодавства до законодавства ЄС.

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Зокрема, здійснює кроки для вдосконалення митних та податкових систем: приведення митного законодавства у відповідність з нормами ЄС, забезпечуючи спрощення та стандартизацію митних процедур, запровадження електронної системи для моніторингу переміщення товарів, підвищуючи ефективність митних процедур, впровадження заходів, які сприяють прозорості та чесності в податкових питаннях, зокрема ціноутворення та уникнення подвійного оподаткування.

Також здійснюється впровадження нових законів, що відповідають міжнародним стандартам у боротьбі з відмиванням грошей, підсилюючи моніторинг та контроль за фінансовими операціями.

У напрямі управління державними фінансами, Міністерство фінансів сприяє введенню нових процедур для ефективнішого внутрішнього контролю державних фінансів, з метою запобігання зловживань та неефективного використання бюджетних коштів, а також посилення прозорості та підзвітності.

Довідка Finance.ua:

У грудні 2023 року було презентовано звіт за результатами проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) — селф-скринінгу.

Селф-скринінг — комплексний порівняльний аналіз законодавства України щодо його відповідності праву Європейського Союзу.



Міністерство фінансів визначено відповідальним за чотири переговорні розділи: оподаткування, Митний Союз, фінансовий контроль, фінансові та бюджетні положення, а також як співвиконавець в понад 12 переговорних розділах.



В рамках cелф-скринінгу у Міністерстві фінансів опрацювали понад 7 тисяч актів ЄС.



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