Україна вже має позитивні наслідки для економіки від рішення відкрити переговори з ЄС — Кулеба Сьогодні 08:28 — Казна та Політика

Україна вже має позитивні наслідки для економіки від рішення відкрити переговори з ЄС — Кулеба

Країни Азії почали більше звертатися до України щодо можливостей, які створює членство нашої країни в Європейському Союзі для їхніх інвесторів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в і нтервʼю у рамках національного телемарафону «Єдині новини».

«Пройшов тиждень із моменту ухвалення цього рішення, і ми бачимо в МЗС зростання кількості звернень до нас від країн Азії, які хочуть дізнатися більше про можливості, які членство України в ЄС створює для їхніх інвесторів в Україну», — сказав він.

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Глава МЗС наголосив, що тепер інвестори точно знають, що Україна буде частиною спільного ринку, що в Україні діятимуть ті ж самі правила щодо судів, верховенства права і боротьби з корупцією, що і в Європі, тому вони набагато зацікавленіші в інвестиціях в Україну.

«Ми буквально за тиждень ці сигнали побачили, почули і вже маємо практичні позитивні наслідки для майбутнього української економіки від суто політичного рішення про відкриття переговорів», — підсумував Кулеба.

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Крім того, міністр певен, що самі переговори будуть складними. За його прогнозом, не буде проблем із безпековим, політичним чи правовим блоками, але переговори щодо економічних інтересів будуть непростими.

Як повідомлялося, Єврорада підтримала початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Вступ України до ЄС може збільшити зростання ВВП країни на 1−2%. Такий прогноз зробив британський історик і журналіст Тімоті Еш, зазначивши, що цей крок стане транформаційним для України.

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Укрінформ За матеріалами:

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