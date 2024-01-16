В Єврокомісії застерегли західних союзників від послаблення підтримки України — Finance.ua

В Єврокомісії застерегли західних союзників від послаблення підтримки України Сьогодні 16:47

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла Захід від послаблення підтримки України зброєю та фінансами.

Про це вона заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Reuters.

За її словами, Захід не повинен відмовлятися від постачання Україні зброї та грошей, якщо він хоче, щоб Київ досяг успіху у війні проти росії.

«Україна може перемогти в цій війні, але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір», — сказала вона лідерам бізнесу, закликаючи західних союзників Києва продовжувати поставки зброї та фінансову підтримку України.

«Українцям потрібне передбачуване фінансування протягом 2024 року та надалі. Їм потрібні достатні та постійні постачання зброї, щоб захистити Україну та повернути їй законну територію», — резюмувала глава ЄК.

Зазначимо, Європейський Союз 21 грудня виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з 18-мільярдного пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Економічна Правда За матеріалами:

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