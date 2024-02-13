Серед ветеранів зростає рівень безробіття — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Серед ветеранів зростає рівень безробіття

Особисті фінанси
33
Серед ветеранів зростає рівень безробіття
Серед ветеранів зростає рівень безробіття
Рівень безробіття серед українських ветеранів зріс до 30,95%.
Про це свідчать дані опитування «Актуальні потреби та бачення можливостей для кар'єрного і професійного зростання ветеранів в Україні», презентованого Українським ветеранським фондом.
Для порівняння, у 2023 році 28% ветеранів заявляли, що не мають роботи. Протягом року рівень непрацевлаштованих серед захисників зріс майже на 3%.
Читайте також
Ветерани намагаються інтегруватися в різні сфери зайнятості, серед яких переважають:
  • власна справа (8,31%);
  • держслужба (7,45%);
  • сфера послуг (5,44%);
  • ІТ (4,3%);
  • громадський сектор (4,3%).

Проблеми, з якими зіштовхуються ветерани

Проте наразі пошук роботи для ветеранів супроводжується низкою проблем, серед яких стереотипи з боку роботодавців та обмежені можливості для перекваліфікації.
Інфографіка: Український ветеранський фонд
Інфографіка: Український ветеранський фонд
«Найбільшу перешкоду в майбутньому працевлаштуванні ветерани вбачають не в рівні заробітної плати. Їх турбують проблеми з фізичним здоров’ям (63,61%), нерозуміння з боку суспільства (63,32%) та психологічні труднощі (50,57%)», — каже Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.
Читайте також
50,1% ветеранів бажають зайнятися власною справою, що вказує на потребу в підтримці підприємницьких ініціатив.
«Для кар'єрного і професійного зростання ветеранів в Україні є потреба комплексного підходу, який охоплює навчання, робоче середовище та підтримку ветеранів у психологічному плані», — додав Дмитро Мартиненко, ветеран, чинний військовий, підприємець, переможець конкурсу проєктів «ВАРТО 2.0».
Нагадаємо, раніше заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявляла, що уряд прагне створювати умови, в яких ветерани російсько-української війни захочуть відкривати бізнеси, повертатися на свою попередню роботу чи знаходити нову.
Читайте також
За її словами, в бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року.
Також аналітики порталу robota.ua проводили дослідження «Наскільки роботодавці готові працевлаштовувати ветеранів?». На питання, «Чи готові ви взяти на роботу ветерана російсько-української війни: 88,1% роботодавців відповіли «Так»; 10,7% опитаних не змогли відповісти на запитання; трохи більше ніж 1% вказали, що не готові працевлаштувати ветерана.
Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів фінансово підтримав 508 ветеранських підприємницьких ініціатив.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.