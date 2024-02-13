Серед ветеранів зростає рівень безробіття — Finance.ua

Серед ветеранів зростає рівень безробіття Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Серед ветеранів зростає рівень безробіття

Рівень безробіття серед українських ветеранів зріс до 30,95%.

Про це свідчать дані опитування «Актуальні потреби та бачення можливостей для кар'єрного і професійного зростання ветеранів в Україні», презентованого Українським ветеранським фондом.

Для порівняння, у 2023 році 28% ветеранів заявляли , що не мають роботи. Протягом року рівень непрацевлаштованих серед захисників зріс майже на 3%.

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Ветерани намагаються інтегруватися в різні сфери зайнятості, серед яких переважають:

власна справа (8,31%);

держслужба (7,45%);

сфера послуг (5,44%);

ІТ (4,3%);

громадський сектор (4,3%).

Проблеми, з якими зіштовхуються ветерани

Проте наразі пошук роботи для ветеранів супроводжується низкою проблем, серед яких стереотипи з боку роботодавців та обмежені можливості для перекваліфікації.

Інфографіка: Український ветеранський фонд

«Найбільшу перешкоду в майбутньому працевлаштуванні ветерани вбачають не в рівні заробітної плати. Їх турбують проблеми з фізичним здоров’ям (63,61%), нерозуміння з боку суспільства (63,32%) та психологічні труднощі (50,57%)», — каже Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

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50,1% ветеранів бажають зайнятися власною справою, що вказує на потребу в підтримці підприємницьких ініціатив.

«Для кар'єрного і професійного зростання ветеранів в Україні є потреба комплексного підходу, який охоплює навчання, робоче середовище та підтримку ветеранів у психологічному плані», — додав Дмитро Мартиненко, ветеран, чинний військовий, підприємець, переможець конкурсу проєктів «ВАРТО 2.0».

Нагадаємо, раніше заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявляла , що уряд прагне створювати умови, в яких ветерани російсько-української війни захочуть відкривати бізнеси, повертатися на свою попередню роботу чи знаходити нову.

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За її словами, в бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

Також аналітики порталу robota.ua проводили дослідження «Наскільки роботодавці готові працевлаштовувати ветеранів?». На питання, «Чи готові ви взяти на роботу ветерана російсько-української війни: 88,1% роботодавців відповіли «Так»; 10,7% опитаних не змогли відповісти на запитання; трохи більше ніж 1% вказали, що не готові працевлаштувати ветерана.

Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів фінансово підтримав 508 ветеранських підприємницьких ініціатив.

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