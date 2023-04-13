Роботодавцям платитимуть за працевлаштування ветеранів та інвалідів — Finance.ua
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Роботодавцям платитимуть за працевлаштування ветеранів та інвалідів

Казна та Політика
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Роботодавцям платитимуть за працевлаштування ветеранів та інвалідів
Роботодавцям платитимуть за працевлаштування ветеранів та інвалідів
Понад 80% роботодавців готові брати на роботу ветеранів та людей з інвалідністю, частина з них мають намір скористатись при цьому фінансовою підтримкою від держави.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
«Уряд планує розширити програми компенсації роботодавцям за працевлаштування наших захисників і захисниць після їх повернення з фронту, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, щоб пришвидшити їх інтеграцію в мирне життя. Нині ми обговорюємо з бізнесом різні варіанти таких програм і за результатами проведеного серед них опитування з’ясували, що понад 80% роботодавців готові брати на роботу осіб з інвалідністю, 90% роботодавців охоче працевлаштують в своїх компаніях ветеранів. Частині роботодавців при цьому потрібна буде фінансова підтримка від держави, зокрема у вигляді компенсації витрат на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, оплати навчання таких працівників, надання їм психологічної підтримки», — зазначила Тетяна Бережна.
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Зокрема, серед роботодавців, які готові працевлаштувати особу з інвалідністю, понад 50% назвали найбільш ефективною формою фінансової підтримки від держави надання пільг по сплаті ЄСВ, як компенсації витрат на облаштування робочого місця, 31% — компенсацію частини заробітної плати такого працівника.
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Серед роботодавців, які готові взяти на роботу ветерана, лише 40% висловились за необхідність фінансової підтримки держави для цього. Третина з них вважають, що найкращим варіантом такої підтримки буде компенсація частини зарплати ветерана, 20% — висловились за оплату державою надання психологічної допомоги таким працівникам, 14% — за фінансування їх професійного навчання.

Довідка Finance.ua:

  • раніше повідомлялось, що Мінекономіки розглядає можливості масштабування діючих активних програм зайнятості, зокрема щодо збільшення компенсації роботодавцям частини ЄСВ та витрат на оплату праці за працевлаштування ветеранів, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також можливість надання роботодавцю компенсації витрат на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю.
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За матеріалами:
Finance.ua
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