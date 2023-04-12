Які додаткові гарантії військовослужбовцям, які проходять навчання у військових навчальних закладах, військових частинах — Finance.ua

Які додаткові гарантії військовослужбовцям, які проходять навчання у військових навчальних закладах, військових частинах Вчора 19:50 — Особисті фінанси

З 07 квітня 2023 року очікує розгляду Верховною Радою України проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій осіб, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також надання їм соціальних гарантій» (законопроєкт № 9110 від 15 березня 2023 року). Про це пише Кадровик.

Цим законопроєктом передбачено внесення змін до деяких законів України з метою:

віднесення військовослужбовців, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари, до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни;

надання статусу сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари;

забезпечення надання соціальних гарантій вищезазначеним військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, та сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Внесення змін передбачено, зокрема, до:

Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон № 3551), а саме доповнена частина 11 статті 7, яка визначає, що до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать також військовослужбовці, які отримати інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.

Частина 7 статті 10-1 Закону № 3551 доповнена тим, що до сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України належать сім’ї військовослужбовців, які проходили військову службу або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах та померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання, одержаних внаслідок завдання ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по таких військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах.

Закону України від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», а саме доповнена стаття 4 цього Закону, яка визначає, що дія цього Закону, а отже і надання соціальних гарантій, поширюється також на військовослужбовців під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах,- по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари. Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а саме статті 11 цього Закону, яка надає право на охорону здоров’я та медичну допомогу для військовослужбовців, які під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання внаслідок завдання ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по таких військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах.

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