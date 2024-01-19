Український ветеранський фонд вже профінансував понад 500 бізнес-проєктів ветеранів — Finance.ua

Український ветеранський фонд вже профінансував понад 500 бізнес-проєктів ветеранів Сьогодні 13:23 — Казна та Політика

Український ветеранський фонд вже профінансував понад 500 бізнес-проєктів ветеранів

Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів фінансово підтримав 508 ветеранських підприємницьких ініціатив.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Конкурсні програми Українського ветеранського фонду Мінветеранів — це дуже важлива допомога. Завдяки ним ветерани-підприємці та члени їхніх сімей отримали можливість купувати обладнання, залучати інших членів родин чи ветеранів до працевлаштування, сприяти розвитку нашої економіки. Саме такими проєктами ми закладаємо передумови потужної сфери ветеранського соціального підприємництва. Це не лише підтримка наших захисників і захисниць, які вже демобілізувалися, але й новий рушій економіки України », — сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Зазначається, що за 2023 рік УВФ профінансував ветеранські підприємницькі ініціативи на загальну суму понад 187 млн грн, з них 183 млн грн — у рамках проєкту #Варто. Крім того, було виділено ще 4 мільйони на відшкодування витрат для створення умов з реінтеграції ветеранів та членів їхніх сімей шляхом надання одноразової фінансової допомоги.

Зокрема, завдяки внеску міжнародних партнерів, зокрема благодійного фонду «Разом для України», загалом у 2023 році проєкти ветеранів, що здобули перемогу у конкурсних програмах Фонду, отримали фінансування у розмірі понад 293 мільйони гривень.

Окрім бізнесу, фінансову підтримку також отримують громадські організації, які надають соціальний супровід ветеранів і їхніх родин, забезпечують менторську підтримку ветеранського бізнесу, залучають ветеранів до активного способу життя, сприяють психічному та фізичному здоров’ю.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.