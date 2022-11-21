Мінцифра анонсувала нові сервіси для ветеранів і військових — Finance.ua

Мінцифра анонсувала нові сервіси для ветеранів і військових Сьогодні 19:47 — Казна та Політика

Мінцифра анонсувала нові сервіси для ветеранів і військових

Міністерство цифрової трансформації до Дня гідності та свободи запровадило низку нових послуг для постраждалих учасників протестів на Майдані, українських військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Про це 21 листопада повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Сьогодні українці вшановують пам’ять тих, хто став на захист демократичного вибору українців, та вкотре дякують всім, хто бореться за це право сьогодні. Пропонуємо добірку державних послуг, якими можуть скористатися постраждалі учасники Революції Гідності, ветерани, учасники бойових дій та члени їхніх сімей», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, Мінцифра пропонує скористатись послугою встановлення статусу та видачі чи заміни посвідчень для:

Соціальна допомога пропонується щодо:

Матеріальна допомога:

Грошова компенсація за жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності.

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