У Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів — Finance.ua

У Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

У Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів

Уряд прагне створювати умови, в яких ветерани російсько-української війни захочуть відкривати бізнеси, повертатися на свою попередню роботу чи знаходити нову.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба відомства.

«Зараз Україна бореться із кризою на ринку праці. Ми маємо структурне безробіття. Ця проблема б'є по економіці, а отже по бюджету і можливостях підтримувати наш сектор безпеки і оборони. Тому, якщо ми створимо умови, в яких ветерани захочуть відкривати бізнеси, повертатися на свою попередню роботу чи знаходити нову — це безпосередньо впливатиме на темпи економічного відновлення», — зазначила Бережна.

Фінансова підтримка від держави

За її словами, в бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

Також закладені кошти на реалізацію державних програм, які допомагають захисникам і захисницям самореалізовуватися та розвиватися. Зокрема, це ветеранські гранти у межах програми єРобота, програми навчання та перенавчання, щоб ветерани могли отримати більш затребувану на ринку праці спеціальність або підвищити свій професійний рівень, ваучери на навчання, програма доступної іпотеки єОселя, яка допомагає ветеранам та їхнім родинам придбати омріяне житло.

Повернення ветерана на своє старе робоче місце

Важливою складовою для ветерана є можливість повернутися на своє робоче місце, де він працював до армії. На жаль, частина наших захисників і захисниць повертаються із травмами та наслідками поранень.

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«Тому вже зараз і держава, і роботодавці мають спільно подбати про безбар'єрність робочого простору для своїх працівників. Нині вже діє державна програма компенсацій для бізнесу за облаштування інклюзивних робочих місць — роботодавці можуть отримати до 120 тис. грн компенсації за придбані для своїх працівників потрібні їм меблі, обладнання, пристосування», — додала Бережна.

За словами заступниці міністра економіки, одне з завдань для уряду у 2024 році — підтримка роботодавців через пільги, компенсації облаштувань робочих місць, змін до законодавства.

Маршрут ветерана при поверненні у корпоративний простір

Нині урядовці працюють над єдиним документом, де будуть чітке визначення статусів, які може мати військовослужбовець, послуги, які для нього чи неї доступні. Буде створено нерозривний ланцюжок надання послуг для військового та членів його родини — як у період служби, так і після демобілізації.

Міністерство економіки разом з бізнесом, провідними роботодавцями почали роботу над Маршрутом ветерана при поверненні у корпоративний простір і вже мають перші напрацювання та практичні рекомендації для бізнесу, як допомогти адаптації ветеранів та ветеранок на робочому місці.

Нагадаємо, раніше аналітики порталу robota.ua провели дослідження «Наскільки роботодавці готові працевлаштовувати ветеранів?». На питання, «Чи готові ви взяти на роботу ветерана російсько-української війни: 88,1% роботодавців відповіли «Так»; 10,7% опитаних не змогли відповісти на запитання; трохи більше ніж 1% вказали, що не готові працевлаштувати ветерана.

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