500 доларів на навчання: як ветерани можуть отримати стипендії (алгоритм) — Finance.ua

500 доларів на навчання: як ветерани можуть отримати стипендії (алгоритм) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

розмірі до 500 доларів США на короткострокові навчальні програми або курси в межах Програми реінтеграції ветеранів IREX. Як повідомляє Мінінтеграції, стартував прийом заявок для участі в Конкурсі стипендій уна короткострокові навчальні програми або курси в межах Програми реінтеграції ветеранів IREX.

Про це організатори повідомили у Facebook.

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Що це за курс

Формат короткострокових курсів допоможе ефективно планувати навчальний процес без відриву від діяльності або лікування для ветеранів, які його потребують. Учасники конкурсу мають змогу самостійно обрати курси.

Це можуть бути: курси маркетингу, комп’ютерних наук, аналітики, управління, іноземної мови тощо.

Мета

Важливим є чітке обґрунтування вибору освітньої можливості та її позитивний вплив на подальше працевлаштування або кар'єрне зростання.

У межах попередніх п’яти раундів Конкурсу понад 90 ветеранів і 25 членів їхніх сімей пройшли навчання у різних сферах.

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Як це зробити

Заповнити реєстраційну форму можна за посиланням.

Зробити це треба до 2 лютого 2024 року.

З більш докладною інформацією можна ознайомитися тут.

Довідка Finance.ua:

Українські ветерани отримали перші гранти на бізнес від уряду. Ще в липні в Україні оголосили результати програми підтримки ветеранських бізнесів. Кошти на створення чи розвиток свого бізнесу отримають 19 захисниць та захисників, які брали участь у російсько-українській війні, та їхні дружини чи чоловіки.

Отримати кошти на житло чи поліпшення житлових умов мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих. Для цього необхідно стати на квартирний облік, подавши відповідну заяву до виконавчого відділу органу місцевого самоврядування (її мають підписати усі члени сім'ї). До неї треба додати документи:

довідка з місця проживання, про склад сім'ї, прописку;

копія посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого;

довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку;

копії паспорту чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду всіх членів сім'ї.

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