Ветерани отримають понад 200 мільйонів підтримки наступного року — Finance.ua

Ветерани отримають понад 200 мільйонів підтримки наступного року Сьогодні 10:52 — Особисті фінанси

Ветерани отримають понад 200 мільйонів підтримки наступного року

Ветеранський бізнес отримає 205 мільйонів гривень підтримки від Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Відповідна сума закладена до держбюджету на 2024 рік.

Хто зможе отримати кошти

Кошти за конкурсною програмою отримають ветерани-підприємці, а також громадські організації, які надають послуги ветеранам та їхнім родинам. Про це розповіла в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

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«У 2024 році пройдуть конкурси фінансування ветеранського бізнесу, продовжиться програма відшкодування витрат для бізнесу „20 тисяч“, а також заплановані нові програми навчання та менторської підтримки для підприємців. Загальна сума в 205 мільйонів гривень, виділена на 2024 рік, стане значним внеском у підтримку ветеранів, їх реінтеграції та розвитку ветеранського бізнесу в Україні. Ми зацікавлені у тому, аби кожна гривня платників податків була використана максимально ефективно й кожен зацікавлений ветеран чи ветеранка змогли реалізувати свої проєкти», — каже Руслана Величко-Трифонюк.

Окрім бізнесу, фінансову підтримку також отримають громадські організації, які надають соціальний супровід ветеранів і їхніх родин, забезпечують менторську підтримку ветеранського бізнесу, залучають ветеранів до активного способу життя, сприяють психічному та фізичному здоров’ю.

Довідка Finance.ua:

Український ветеранський фонд другий рік поспіль проводить конкурсні програми «Варто», за якими ветерани та родичі полеглих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на розвиток власної справи;

160 ветеранських проєктів та 37 ГО перемогли у конкурсних програмах «Варто» протягом двох років.

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