Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка)
Ринок праці на початку 2024 року активізувався: побільшало шукачів, через що зросла конкуренція. Роботодавці ж відповіли збільшенням зарплат і вимог до кандидатів.
Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
Зазначається, що у січні конкуренція за вакансії відчутно зросла після традиційного передноворічного падіння. А от роботодавці, навпаки, ще не такі активні — кількість пропозицій роботи на ринку нижча, ніж минулого місяця.
Середня зарплата
У січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн. Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів — роботодавці дедалі частіше згадують у вакансіях про очікування щодо володіння англійською мовою.
Кількість вакансій
У січні 2024 року роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було в грудні 2023 року, та на 7% менше за січень 2022 року. Тобто наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.
Якщо порівнювати з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у таких областях:
- Закарпатська (155%);
- Івано-Франківська (146%);
- Хмельницька (125%);
- Львівська (123%);
- Вінницька (120%);
- Рівненська (118%);
- Чернівецька (116%).
Області-лідери за абсолютною кількістю пропозицій роботи незмінні:
- Київська (30 913 вакансій);
- Львівська (8 473);
- Дніпропетровська (8 452);
- Одеська (5 752);
- Харківська (3 347).
У цих областях зосереджено 63% від усіх вакансій
У грудні в усіх категоріях-лідерах зменшилася кількість пропозицій роботи:
- «Робочі спеціальності, виробництво» — 14 923 вакансії, -14% до грудня;
- «Сфера обслуговування» — 14 674, -13%;
- «Продаж, закупівля» — 13 090, -1%;
- «Роздрібна торгівля» — 10 809, -11%;
- «Логістика, склад, ЗЕД» — 9 096, -10%;
- «Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 8 340, -2%;
- «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 7 591, -16%;
- «Транспорт, автобізнес» — 7 214, -3%;
- «Бухгалтерія, аудит» — 6 752, -2%;
- «Медицина, фармацевтика» — 6 326, -2%.
Але одразу в 7 категоріях кількість роботи, навпаки, збільшилася. Найбільший приріст в категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України.
А от у розрізі окремих професій у січні зріс попит на таких фахівців:
- кошторисник (+21% до грудня, 138 вакансій);
- корекційний педагог (+20%, 147);
- прессекретар (+20%, 139);
- сервісний інженер (+20%, 324);
- масажист (+18%, 267);
- фінансовий аналітик (+16%, 342);
- токар (+16%, 200);
- графічний дизайнер (+15%, 188);
- флорист (15%, 267);
- менеджер проєктів (+15%, 651).
В абсолютних цифрах ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.
Січневе падіння кількості вакансій вплинуло практично на всі типи вакансій. Так, зменшилася кількість пропозицій дистанційної роботи, поменшало вакансій для студентів і людей без досвіду. Натомість роботодавці все частіше вказують, що їхня вакансія відкрита для ветеранів (+6% до грудня, 6 194 пропозицій роботи) та пенсіонерів (+1%, 4 033).
Якщо порівняти з груднем, вимога про знання англійської мови зʼявляється у вакансіях значно частіше. У січні така вимога зустрічалася в 7 990 вакансіях, що на 19% більше, ніж було попереднього місяця. Загалом 9% пропозицій роботи передбачають знання англійської.
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