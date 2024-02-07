Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

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Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка)

Особисті фінанси
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Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка)
Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка)
Ринок праці на початку 2024 року активізувався: побільшало шукачів, через що зросла конкуренція. Роботодавці ж відповіли збільшенням зарплат і вимог до кандидатів.
Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
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Зазначається, що у січні конкуренція за вакансії відчутно зросла після традиційного передноворічного падіння. А от роботодавці, навпаки, ще не такі активні — кількість пропозицій роботи на ринку нижча, ніж минулого місяця.

Середня зарплата

У січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн. Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів — роботодавці дедалі частіше згадують у вакансіях про очікування щодо володіння англійською мовою.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua

Кількість вакансій

У січні 2024 року роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було в грудні 2023 року, та на 7% менше за січень 2022 року. Тобто наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Якщо порівнювати з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у таких областях:
  • Закарпатська (155%);
  • Івано-Франківська (146%);
  • Хмельницька (125%);
  • Львівська (123%);
  • Вінницька (120%);
  • Рівненська (118%);
  • Чернівецька (116%).
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Області-лідери за абсолютною кількістю пропозицій роботи незмінні:
  • Київська (30 913 вакансій);
  • Львівська (8 473);
  • Дніпропетровська (8 452);
  • Одеська (5 752);
  • Харківська (3 347).
У цих областях зосереджено 63% від усіх вакансій
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
У грудні в усіх категоріях-лідерах зменшилася кількість пропозицій роботи:
  • «Робочі спеціальності, виробництво» — 14 923 вакансії, -14% до грудня;
  • «Сфера обслуговування» — 14 674, -13%;
  • «Продаж, закупівля» — 13 090, -1%;
  • «Роздрібна торгівля» — 10 809, -11%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — 9 096, -10%;
  • «Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 8 340, -2%;
  • «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 7 591, -16%;
  • «Транспорт, автобізнес» — 7 214, -3%;
  • «Бухгалтерія, аудит» — 6 752, -2%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 6 326, -2%.
Але одразу в 7 категоріях кількість роботи, навпаки, збільшилася. Найбільший приріст в категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
А от у розрізі окремих професій у січні зріс попит на таких фахівців:
  • кошторисник (+21% до грудня, 138 вакансій);
  • корекційний педагог (+20%, 147);
  • прессекретар (+20%, 139);
  • сервісний інженер (+20%, 324);
  • масажист (+18%, 267);
  • фінансовий аналітик (+16%, 342);
  • токар (+16%, 200);
  • графічний дизайнер (+15%, 188);
  • флорист (15%, 267);
  • менеджер проєктів (+15%, 651).
В абсолютних цифрах ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.
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Січневе падіння кількості вакансій вплинуло практично на всі типи вакансій. Так, зменшилася кількість пропозицій дистанційної роботи, поменшало вакансій для студентів і людей без досвіду. Натомість роботодавці все частіше вказують, що їхня вакансія відкрита для ветеранів (+6% до грудня, 6 194 пропозицій роботи) та пенсіонерів (+1%, 4 033).
Якщо порівняти з груднем, вимога про знання англійської мови зʼявляється у вакансіях значно частіше. У січні така вимога зустрічалася в 7 990 вакансіях, що на 19% більше, ніж було попереднього місяця. Загалом 9% пропозицій роботи передбачають знання англійської.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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