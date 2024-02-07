Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Ринок праці відновлюється: де пропонують найбільше вакансій (інфографіка)

Ринок праці на початку 2024 року активізувався: побільшало шукачів, через що зросла конкуренція. Роботодавці ж відповіли збільшенням зарплат і вимог до кандидатів.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

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Зазначається, що у січні конкуренція за вакансії відчутно зросла після традиційного передноворічного падіння. А от роботодавці, навпаки, ще не такі активні — кількість пропозицій роботи на ринку нижча, ніж минулого місяця.

Середня зарплата

У січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн. Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів — роботодавці дедалі частіше згадують у вакансіях про очікування щодо володіння англійською мовою.

Інфографіка: Work.ua

Кількість вакансій

У січні 2024 року роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було в грудні 2023 року, та на 7% менше за січень 2022 року. Тобто наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.

Інфографіка: Work.ua

Якщо порівнювати з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у таких областях:

Закарпатська (155%);

Івано-Франківська (146%);

Хмельницька (125%);

Львівська (123%);

Вінницька (120%);

Рівненська (118%);

Чернівецька (116%).

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Області-лідери за абсолютною кількістю пропозицій роботи незмінні:

Київська (30 913 вакансій);

Львівська (8 473);

Дніпропетровська (8 452);

Одеська (5 752);

Харківська (3 347).

У цих областях зосереджено 63% від усіх вакансій

Інфографіка: Work.ua

У грудні в усіх категоріях-лідерах зменшилася кількість пропозицій роботи:

«Робочі спеціальності, виробництво» — 14 923 вакансії, -14% до грудня;

«Сфера обслуговування» — 14 674, -13%;

«Продаж, закупівля» — 13 090, -1%;

«Роздрібна торгівля» — 10 809, -11%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 9 096, -10%;

«Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 8 340, -2%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 7 591, -16%;

«Транспорт, автобізнес» — 7 214, -3%;

«Бухгалтерія, аудит» — 6 752, -2%;

«Медицина, фармацевтика» — 6 326, -2%.

Але одразу в 7 категоріях кількість роботи, навпаки, збільшилася. Найбільший приріст в категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України.

Інфографіка: Work.ua

А от у розрізі окремих професій у січні зріс попит на таких фахівців:

кошторисник (+21% до грудня, 138 вакансій);

корекційний педагог (+20%, 147);

прессекретар (+20%, 139);

сервісний інженер (+20%, 324);

масажист (+18%, 267);

фінансовий аналітик (+16%, 342);

токар (+16%, 200);

графічний дизайнер (+15%, 188);

флорист (15%, 267);

менеджер проєктів (+15%, 651).

В абсолютних цифрах ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.

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Січневе падіння кількості вакансій вплинуло практично на всі типи вакансій. Так, зменшилася кількість пропозицій дистанційної роботи, поменшало вакансій для студентів і людей без досвіду. Натомість роботодавці все частіше вказують, що їхня вакансія відкрита для ветеранів (+6% до грудня, 6 194 пропозицій роботи) та пенсіонерів (+1%, 4 033).

Якщо порівняти з груднем, вимога про знання англійської мови зʼявляється у вакансіях значно частіше. У січні така вимога зустрічалася в 7 990 вакансіях, що на 19% більше, ніж було попереднього місяця. Загалом 9% пропозицій роботи передбачають знання англійської.

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