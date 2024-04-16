Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому еквіваленті — Finance.ua

Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому еквіваленті Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому еквіваленті

Станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн). Проте пенсіонери можуть стати першими жертвами гіперінфляції та бюджетної кризи, якщо держава не вдасться до ефективних заходів в економіці та соціальній політиці.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

«Річна інфляція у березні до березня 2023 року склала 3,2%, середня за перший квартал (до січня — березня 2023) — 4%. Отже пенсії ненабагато, але зросли у реальному вимірі», — зазначив нардеп.

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За його словами, так само ненабагато, але у реальному вимірі (з врахуванням інфляції) середня пенсія зросла на горизонті двох років війни — 1 квітня 2024 до 1 квітня 2022 року. За цей час середня пенсія збільшилась на 31,4%, тоді як інфляція була 25,2%.

Він додав, що середня пенсія у доларовому еквіваленті на 1 квітня 2024 року склала 147,3 дол. За час війни доларовий еквівалент пенсії майже не змінився.

«За підсумками 2023 року, середня пенсія складала 31% від середньої зарплати, а має бути не менше 40%, аби забезпечувати належний рівень заміщення трудових доходів і прийнятний рівень життя на пенсії. Да й сама середня пенсія — можливо, не найкращий показник, коли діло доходить до розбивки пенсіонерів за рівнем виплат. Оскільки 63% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн, тобто помітно менше за середній рівень», — зазначив Гетманцев.

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Голова податкової політики наголосив, що зростання реальних пенсій, зважаючи на повномасштабну війну, не є даністю — це радше виняток. Він навів приклад Німеччини під час Другої світової війни та колишньої Югославії у 1990-ті роки, де гіперінфляція «з'їла» усі заощадження, і практично занулила поточні доходи громадян.

«Пенсіонери, як інші категорії громадян, що отримують виплати за рахунок публічних фінансів (бюджету і солідарної пенсійної системи), будуть першими у ряду постраждалих від галопуючої інфляції. Бо такі доходи індексуються із лагом, а у гіршому випадку фінансової і бюджетної кризи можуть бути заморожені», — зазначив Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

за даними ПФУ, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705;

в Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн;



відношення середньої пенсійної виплати до середньої заробітної плати в Україні на сьогодні складає близько 30%. Стратегічна ціль — підвищити цей показник до 60%.



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