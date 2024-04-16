У Раді хочуть підвищити показник відношення середньої пенсії до середньої зарплати до 60% — Finance.ua

У Раді хочуть підвищити показник відношення середньої пенсії до середньої зарплати до 60% Сьогодні 08:01

У Раді хочуть підвищити показник відношення середньої пенсії до середньої зарплати до 60%

Відношення середньої пенсійної виплати до середньої заробітної плати в Україні на сьогодні складає близько 30%. Стратегічна ціль — підвищити цей показник до 60%.

Про це повідомила голова комітету соцполітики та захисту прав ветеранів Верховної Ради та депутатка від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова.

«Коефіцієнт заміщення (відношення середньої пенсійної виплати до середньої заробітної плати) на сьогодні складає близько 30%. Іде потужна робота над тим, щоб цей показник в майбутньому складав не менше ніж 40%. Стратегічна ціль — це 60%», — наголосила народна депутатка.

Третьякова зазначила, що наразі майже 30% населення України досягло пенсійного віку. Близько 9 млн громадян сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), за рахунок якого в тому числі виплачуються пенсії.

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«Щоб підвищити відношення середньої пенсії до середньої зарплати, необхідно провести реформу ЄСВ, впровадити практику пенсійних накопичень, опрацювати питання підтримки фінансового благополуччя сім'ї, наприклад, за рахунок повернення домогосподарствам переплачених впродовж року податків, також сприяти зайнятості жінок», — зазначила чиновниця.

Представники Міжнародної організації праці пообіцяли до наступної зустрічі у комітеті соціальної політики та захисту прав ветеранів змоделювати низку пропозицій, зокрема, в сфері розвитку пенсійної системи в Україні.

Довідка Finаnce.ua:

станом на 1 квітня середній розмір пенсії сягнув 5 743,27 грн;

1 березня цього року уряд провів індексацію пенсій. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.

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