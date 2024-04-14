Як пенсіонеру дистанційно перевірити призначення пенсії — Finance.ua

Як пенсіонеру дистанційно перевірити призначення пенсії
Пенсіонери в Україні можуть онлайн перевірити призначення пенсії.
Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.
Як перевірити призначення пенсії онлайн
Особа, яка має статус пенсіонера, може дізнатися про призначення пенсії онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
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Для цього необхідно:
- авторизуватися на порталі;
- у лівому боковому меню обрати розділ «Моя пенсія».
Пенсіонеру буде доступна така інформація:
- дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);
- протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;
- електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).
Як подати заяву на призначення пенсії онлайн, дивіться у відеоінструкції.
Умови призначення пенсії за віком та перелік необхідних документів дивіться за посиланням.
Нагадаємо, при вирішенні окремих фінансових питань пенсіонерам для підтвердження своїх статків може знадобитися «Довідка про доходи пенсіонера», яку також можна отримати онлайн.
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