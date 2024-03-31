Як онлайн отримати довідку про доходи пенсіонера: покрокова інструкція — Finance.ua

Як онлайн отримати довідку про доходи пенсіонера: покрокова інструкція Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Пенсіонер

При вирішенні окремих фінансових питань пенсіонерам для підтвердження своїх статків може знадобитися «Довідка про доходи пенсіонера».

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

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У яких випадках може знадобитися довідка про доходи пенсіонера:

у разі виїзду за кордон для підтвердження доходів,

отримання пенсійного посвідчення,

оформлення субсидій,

переведення пенсійних виплат за кордон.

Щоб отримати довідку через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, потрібно зробити кілька кроків:

Крок 1. На вебпорталі На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запит на отримання електронних документів».

Крок 3. У вікні, що відкриється, з випадаючого списку оберіть той вид довідки, який вам потрібен: «Довідка про доходи пенсіонера».

Крок 4. Заповніть усі обов’язкові поля форми, зазначте період, за який потрібно сформувати довідку, надайте дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».

Крок 5. Після того, як запит на отримання довідки надіслано, на екрані з’явиться відповідне повідомлення.

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Крок 6. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

Нагадаємо, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, що з 1 квітня пенсіонери, які працюють, отримуватимуть більші виплати.

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