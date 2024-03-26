Як вирахувати розмір та вік виходу на пенсію: пенсійний калькулятор від ПФ — Finance.ua
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Як вирахувати розмір та вік виходу на пенсію: пенсійний калькулятор від ПФ

Особисті фінанси
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Як вирахувати розмір та вік виходу на пенсію: пенсійний калькулятор від ПФ
Як вирахувати розмір та вік виходу на пенсію: пенсійний калькулятор від ПФ
В Пенсійному Фонді повідомили українцям, як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії.
Для цього можна скористатися сервісом самостійно, в Особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Пенсійний калькулятор — це електронний сервіс, який дає можливість розрахувати розмір майбутньої пенсії і вік виходу на пенсію.
Проце пише Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області.
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Потрібно перевірити актуальність ваших даних: дату народження, стать, у разі потреби внести правильні дані.
У разі виявлення неточностей персональних даних громадяни мають можливість подати анкету застрахованої особи для внесення зміни/уточнення даних в РЗО не виходячи з дому — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Як змінити персональні дані в реєстрі застрахованих осіб, дізнавайтеся з відеоінструкції.
Врахуйте вимоги до скан-копій документів:
  • виготовляються з оригіналів документів;
  • мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;
  • збережені у форматах JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;
  • назви мають відповідати виду відсканованого документа.
Оберіть алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку.
При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності — доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку.
Натисніть «Додати період», в анкеті «Новий період трудової діяльності» заповніть необхідні поля.
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Відомості щодо суми заробітної плати можна отримати в розділі «Моя заробітна плата» в лівому горизонтальному меню.
Виконуємо розрахунок пенсії, натиснувши кнопку «Зберегти та розрахувати». В результаті проведення розрахунку пенсії ви отримаєте:
  • орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
  • детальний протокол розрахунку.
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Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України постійно. До речі, кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена.

Довідка Finance.ua:

  • Пенсія за віком призначається при досягненні передбаченого законом віку за наявності необхідного страхового стажу. Усі умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
  • Закон визначає вік для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років залежно від тривалості набутого страхового стажу. Для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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