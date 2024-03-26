Як вирахувати розмір та вік виходу на пенсію: пенсійний калькулятор від ПФ — Finance.ua

Як вирахувати розмір та вік виходу на пенсію: пенсійний калькулятор від ПФ Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Як вирахувати розмір та вік виходу на пенсію: пенсійний калькулятор від ПФ

В Пенсійному Фонді повідомили українцям, як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії.

пенсії і вік виходу на пенсію. Для цього можна скористатися сервісом самостійно, в Особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Пенсійний калькулятор — це електронний сервіс, який дає можливість розрахувати розмір майбутньої

Проце пише Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Потрібно перевірити актуальність ваших даних: дату народження, стать, у разі потреби внести правильні дані.

У разі виявлення неточностей персональних даних громадяни мають можливість подати анкету застрахованої особи для внесення зміни/уточнення даних в РЗО не виходячи з дому — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Врахуйте вимоги до скан-копій документів:

виготовляються з оригіналів документів;

мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;

назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Оберіть алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку.

При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності — доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку.

Натисніть «Додати період», в анкеті «Новий період трудової діяльності» заповніть необхідні поля.

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Відомості щодо суми заробітної плати можна отримати в розділі «Моя заробітна плата» в лівому горизонтальному меню.

Виконуємо розрахунок пенсії, натиснувши кнопку «Зберегти та розрахувати». В результаті проведення розрахунку пенсії ви отримаєте:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

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Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України постійно. До речі, кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена.

Довідка Finance.ua:

Пенсія за віком призначається при досягненні передбаченого законом віку за наявності необхідного страхового стажу. Усі умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Закон визначає вік для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років залежно від тривалості набутого страхового стажу. Для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

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