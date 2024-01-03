Якою буде пенсія по інвалідності у 2024 році — Finance.ua
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Якою буде пенсія по інвалідності у 2024 році

Особисті фінанси
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Якою буде пенсія по інвалідності у 2024 році
Якою буде пенсія по інвалідності у 2024 році
Згідно з бюджетом, який Верховна Рада прийняла 9 листопада минулого року, у 2024 зросте мінімальна пенсія по інвалідності в Україні, а люди, визнані непрацездатними, отримують соцвиплати.
Про це пише Уніан.

Пенсія по інвалідності в 2024 році - варіанти

Відомо, що порівняно з 2023 роком, з 1 січня 2024 року пенсія зросте на 268 грн. Таким чином вийде, що люди з обмеженими можливостями будуть отримувати соцвиплати в розмірі 2361 грн.
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Однак, це максимальний розмір пенсії, і сума може бути меншою — вона залежить від групи інвалідності:
  • пенсія по інвалідності 1 група (2024) — Україна дає 2361 грн;
  • пенсія по інвалідності 2 Група (2024) — Україна дає 1888,8 грн;
  • пенсія по інвалідності 3 група (2024) — Україна дає 1416,6 грн.
Ці суми відносяться до людей-інвалідів з народження, а дітям з інвалідністю, які не досягли 18 років, буде нарахована допомога в розмірі 1652,7 грн.

Пенсія по інвалідності - догляд за непрацездатним

Також держава забезпечить фінансовою підтримкою людей, які доглядають за інвалідами з дитинства. Найбільша цифра для тих, у кого I група:
  • інвалідність з дитинства I групи підгрупа, А — 4722 грн;
  • інвалідність з дитинства I групи підгрупа Б — 2361 грн.
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Якщо людина не потрапляє під два пункти, описаних вище, але їй потрібен постійний догляд, то пенсія по інвалідності 3 група (2024) буде дорівнювати 1770,75 грн. Те ж саме стосується людей з 2 групою.
Також пенсія по інвалідності буде у дітей з обмеженими можливостями — її сума теж залежить від групи:
  • дитина до 6 років, інвалідність підгрупи, А — 5163 грн;
  • інша дитина до 6 років — 1281,5 грн;
  • дитина 6−18 років, інвалідність підгрупи, А — 6392 грн;
  • інша дитина 6−18 років — 1598 грн.
Отримати соцвиплати можна без подачі заяви до органів соціальної допомоги — перерахунок проводиться автоматично після підвищення прожиткового мінімуму в країні.
За матеріалами:
УНІАН
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