Уряд продовжить виплати пенсіонерам без ідентифікації: кого це стосується — Finance.ua

Уряд продовжить виплати пенсіонерам без ідентифікації: кого це стосується Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Уряд продовжить виплати пенсіонерам без ідентифікації: кого це стосується

Кабінет міністрів найближчим часом продовжить строк фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку на три місяці - до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

За даними пресслужби, минулого тижня відповідний проєкт постанови Кабміну вже розглядався на урядовому комітеті.

Раніше відповідний проєкт постанови підготувало Мінсоцполітики.

Ідентифікація пенсіонерів

Для внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку до фізичної ідентифікації прирівнюється:

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» (Дія ID);

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв'язку, проведеного територіальними органами ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Роз’яснення Мінсоцполітики

Як повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики , норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію, зазначили в міністерстві.

Для однієї категорії громадян останні три роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. З 1 липня, у зв’язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію, пояснили в Мінсоцполітики.

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