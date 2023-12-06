Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео

Особисті фінанси
103
Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео
Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео
Кабінет Міністрів вдосконалив експериментальний проєкт щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зміни передбачають запровадження процедури приймання ДП «Документ» за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.
Для цього закордонним відокремленим підрозділам ДП «Документ» будуть надані можливості проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв'язку за участю заявника та членів його сім'ї, близької особи.

Довідка Finance.ua:

  • нещодавно послуга відновлення втраченого чи викраденого посвідчення водія стала доступна для українців в Польщі. Послугою можна скористатися у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові;
  • чимало українців отримували закордонний паспорт України у відділеннях паспортного сервісу ДП «Документ». Це державне підприємство пропонує зручний сервіс у торгових центрах чи приміщеннях з ремонтом, проте бере за це додаткові гроші. Скільки саме треба платити за оформлення документів — читайте тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.