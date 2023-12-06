Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео — Finance.ua

Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео Сьогодні 10:36 — Особисті фінанси

Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео

Кабінет Міністрів вдосконалив експериментальний проєкт щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зміни передбачають запровадження процедури приймання ДП «Документ» за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.

Для цього закордонним відокремленим підрозділам ДП «Документ» будуть надані можливості проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв'язку за участю заявника та членів його сім'ї, близької особи.

Довідка Finance.ua:

нещодавно послуга відновлення втраченого чи викраденого посвідчення водія стала доступна для українців в Польщі. Послугою можна скористатися у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові;

чимало українців отримували закордонний паспорт України у відділеннях паспортного сервісу ДП «Документ». Це державне підприємство пропонує зручний сервіс у торгових центрах чи приміщеннях з ремонтом, проте бере за це додаткові гроші. Скільки саме треба платити за оформлення документів — читайте тут.

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