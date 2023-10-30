Без посередників та переплат: де в Україні найдешевше отримати закордонний паспорт — Finance.ua

Без посередників та переплат: де в Україні найдешевше отримати закордонний паспорт Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Без посередників та переплат: де в Україні найдешевше отримати закордонний паспорт

Чимало українців отримували закордонний паспорт України у відділеннях паспортного сервісу ДП «Документ». Це державне підприємство пропонує зручний сервіс у торгових центрах чи приміщеннях з ремонтом, проте бере за це додаткові гроші.

Офіційний сервісний збір паспортного сервісу ДП «Документ» складає 540 грн. Саме таку суму переплачує громадянин, який вирішив скористатися послугами цієї компанії.

В результаті, якщо стандартна ціна закордонного паспорта становить 856 грн, у ДП «Документ» ви заплатите за нього 1396 грн за тих же термінів оформлення документа.

Як заощадити при оформленні закордонного паспорта

Отримати закордонний паспорт України можна без переплат за стандартною ціною, яку встановив уряд. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу у вашому місті, який надає таку послугу, або до місцевого відділення Державної міграційної служби України.

На сайті служби є електронна черга. Вона дозволяє обрати зручне відділення, записатися на конкретний час і не стояти у черзі на оформлення закордонного паспорта. Для бронювання часу потрібно лише вказати свій телефон, прізвище, ім'я та по батькові.

Коли час обрано, і система підтвердила бронювання, на сайті Державної міграційної служби необхідно сформувати реквізити на оплату, а потім сплатити квитанцію в будь-якому банку або через мобільний додаток.

Два ці кроки дозволять вам отримати сервіс з оформлення закордонного паспорта України за стандартною ціною без переплат і не витрачати час у чергах.

Вказані вище сервіси доступні за посиланнями «електронна черга» та «платіжні реквізити» на головній сторінці сайту Державної міграційної служби України" dmsu.gov.ua.

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