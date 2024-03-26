З 1 квітня в Україні зростуть виплати для пенсіонерів, які працюють — Finance.ua
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З 1 квітня в Україні зростуть виплати для пенсіонерів, які працюють

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З 1 квітня в Україні зростуть виплати для пенсіонерів, які працюють
З 1 квітня в Україні зростуть виплати для пенсіонерів, які працюють
Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, що з 1 квітня пенсіонери, які працюють, отримуватимуть більші виплати.
Про це інформує Верховна Рада України.
Конкретну суму він не назвав, але сказав, що збільшення виплат покриє здорожчання продуктів і послуг.
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«Для кожного працюючого пенсіонера це не такі великі кошти, але назагал для державного бюджету це все-таки додаткові видатки. Дуже важливо, що в принципі це підвищення пенсій для працюючих пенсіонерів — це є покриття трошки більше як рівня інфляції, тобто те все, що сьогодні є певне здорожчання продуктів харчування, деяких послуг — воно покриється саме під цим підвищенням працюючим пенсіонерам, і така тенденція, ми думаємо, збережеться», — сказав очільник кмітету.
Також Цимбалюк нагадав, що з 1 квітня зросте мінімальна зарплатня.
«Дуже важливо, що саме ця категорія пенсіонерів також отримає, як правило, більшу заробітну плату, бо з 1 квітня мінімальна зарплата зростає до 8 тис. гривень і певна частина з них працює на мінімальну заробітну плату, тобто це також важлива підтримка для тих людей, які сьогодні отримують не так багато, але в період дії воєнного стан важливо, щоб ця категорія громадян відчувала підтримку», — зазначив він.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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