З 1 квітня в Україні зростуть виплати для пенсіонерів, які працюють — Finance.ua

З 1 квітня в Україні зростуть виплати для пенсіонерів, які працюють Сьогодні 17:04

З 1 квітня в Україні зростуть виплати для пенсіонерів, які працюють

Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, що з 1 квітня пенсіонери, які працюють, отримуватимуть більші виплати.

Про це інформує Верховна Рада України.

Конкретну суму він не назвав, але сказав, що збільшення виплат покриє здорожчання продуктів і послуг.

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«Для кожного працюючого пенсіонера це не такі великі кошти, але назагал для державного бюджету це все-таки додаткові видатки. Дуже важливо, що в принципі це підвищення пенсій для працюючих пенсіонерів — це є покриття трошки більше як рівня інфляції, тобто те все, що сьогодні є певне здорожчання продуктів харчування, деяких послуг — воно покриється саме під цим підвищенням працюючим пенсіонерам, і така тенденція, ми думаємо, збережеться», — сказав очільник кмітету.

Також Цимбалюк нагадав, що з 1 квітня зросте мінімальна зарплатня.

«Дуже важливо, що саме ця категорія пенсіонерів також отримає, як правило, більшу заробітну плату, бо з 1 квітня мінімальна зарплата зростає до 8 тис. гривень і певна частина з них працює на мінімальну заробітну плату, тобто це також важлива підтримка для тих людей, які сьогодні отримують не так багато, але в період дії воєнного стан важливо, щоб ця категорія громадян відчувала підтримку», — зазначив він.

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