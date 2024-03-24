Які пільги передбачені для пенсіонерів в Україні — Finance.ua

Які пільги передбачені для пенсіонерів в Україні Сьогодні 11:16 — Особисті фінанси

Які пільги передбачені для пенсіонерів в Україні

Велика кількість українських пенсіонерів отримують виплати близько 3 тис. грн. Ця сума не покриває всі потреби громадян. Особливо тяжко доводиться тим, хто не має фінансової підтримки з боку родичів. Через це пенсіонери можуть опинитися в дуже економічно вразливому становищі. Саме тому в Україні діють пенсійні пільги.

Про це пише видання «Апостроф».

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На які пільги можуть претендувати українські пенсіонери

1. Безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті. За наявності посвідчення пенсіонери можуть скористатися цієї пільгою. Зазначається, що безкоштовно можна користуватися всім наземним транспортом, окрім таксі.

Також вони можуть скористуватися безкоштовним проїздом залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання.

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2. Субсидія для оплати житлово-комунальних послуг. Щоб отримати грошову допомогу від держави, потрібно звернутися до соціальних служб і надати відповідну заяву та декларацію про доходи;

3. Безоплатна юридична допомога. Така пільга фінансується з державного бюджету повністю або частково.

4. Місце на парковці. Пенсіонери можуть безкоштовно паркувати транспортні засоби.

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5. Мінус один податок. Згідно зі статтею 281.1. Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку.

Нагадаємо, з цього місяця в Україні почали проводити індексацію пенсій громадянам, які сплачують страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, які одержують страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

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