Деякі категорії пенсіонерів можуть отримати грошову допомогу — Finance.ua

Деякі категорії пенсіонерів можуть отримати грошову допомогу Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Деякі категорії пенсіонерів можуть отримати грошову допомогу

Частині пенсіонерів, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, надається грошова допомога за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН).

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

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Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.

Кому надається додаткова грошова допомога

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

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Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

В яких областях виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, — на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта», — з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ «Укрпошта».

Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту.

Нагадаємо, Кабмін вирішив проіндексувати пенсії з 1 березня на 8%. Так, з 1 березня, після проведення індексації та перерахунку, мінімальна пенсія становить 2 725 гривень, а максимальна — 23 610 гривень. Крім того, з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій здійснили перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

У Мінсоцполітики надали офіційне роз’яснення, чому пенсії було проіндексовано всього на 8%, а не на зазначені раніше 13%.

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