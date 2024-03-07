Уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО — Finance.ua

Уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО

У Кабінеті Міністрів обговорюють зміни до постанови про затвердження порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це поінформувала віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО, передає пресслужба Мінреінтеграції.

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«На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО з приводу строків подачі заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб всі нормально встигли це зробити», — зазначила віцепрем'єрка.

Зазначається, що через велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня 2024 року в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПах записатися на прийом можна не раніше квітня.

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«Наразі обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО. Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня», — повідомили в міністерстві.

У разі ухвалення цих змін внутрішньо переміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.

Виплати від держави отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

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