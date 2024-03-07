Уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО — Finance.ua
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Уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО

Казна та Політика
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Уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО
Уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО
У Кабінеті Міністрів обговорюють зміни до постанови про затвердження порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.
Про це поінформувала віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО, передає пресслужба Мінреінтеграції.
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«На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО з приводу строків подачі заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб всі нормально встигли це зробити», — зазначила віцепрем'єрка.
Зазначається, що через велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня 2024 року в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПах записатися на прийом можна не раніше квітня.
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«Наразі обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО. Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня», — повідомили в міністерстві.
У разі ухвалення цих змін внутрішньо переміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.
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Нагадаємо, з 1 березня в Україні змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.
Виплати від держави отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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