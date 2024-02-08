Продовження виплат «на себе»: кому з ВПО треба звертатися із заявою — Finance.ua

Продовження виплат «на себе»: кому з ВПО треба звертатися із заявою Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

Продовження виплат «на себе»: кому з ВПО треба звертатися із заявою

Експерти юридичного порадника для ВПО розповіли , кому із переселенців для продовження виплат потрібно звертатися із заявою і хто може розраховувати на персональне продовження виплат (виплати «на себе»).

Відповідно до положень п. 13−4 Порядку надання допомоги на проживання ВПО в редакції, яка набере чинності 1 березня, на виплату допомоги на другий шестимісячний період на підставі подання заяви на призначення допомоги, мають право:

Малолітня дитина, тобто дитина до 14 р., яка прибула без супроводу законного представника

Заяву в інтересах дитини може подати:

— особа, яка перебуває у сімейних/родинних відносинах за наявності документа, що підтверджує такі відносини з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

— особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, за наявності письмової заяви одного із законних представників, завіреної органом опіки та піклування;

— особа, до сім'ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування, за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування.

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Вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)

Заява подається особисто. Факт непрацездатності підтверджується інформацією про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи» або довідкою лікувально-профілактичного закладу встановленого зразка.

Особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу відповідно до законодавства

Заява подається особисто. Виплати будуть продовжені за умови, що середньомісячний сукупний дохід такої особи за останні три місяці не перевищує у 2024 р. 9 444 грн/місяць.

Виняток: особи з інвалідністю І та ІІ групи — для них виплата допомоги продовжується автоматично.

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За результатами задоволення заяви однієї із вище вказаних категорій осіб допомогу буде продовжено безпосередньо заявнику. Члени їх сімей матимуть право на продовження виплат на загальних підставах і заяву доведеться подавати окремо.

Також варто зазначити, що на продовження виплат за вказаними вище підставами мають право всі ВПО, тобто:

ті, хто продовжував отримувати допомогу після липневих змін в порядку отримання допомоги (наприклад, малолітні діти, які прибули без супроводу з 2022 року, тощо);

ті, хто почав отримувати допомогу з 1 серпня 2023 р.;



ті, хто отримав право на повторну виплату допомоги у зв’язку з черговим переміщенням.



Водночас продовжує діяти липневе правило про відповідність «майновим» критеріям (про придбання авто, іноземної валюти, житла, депозитів тощо).

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