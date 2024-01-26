Виплати ВПО продовжили, але допомогу будуть отримувати не всі — Finance.ua
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Виплати ВПО продовжили, але допомогу будуть отримувати не всі

Особисті фінанси
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Виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців.
Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
«Ми спільно з урядом вирішили ще на місяць продовжити абсолютно всім, до 1 березня, існуючі умови виплат. Тобто нічого не змінюється, автоматично нові критерії переносяться з 1 лютого на 1 березня. По цьому ми вже досягли домовленостей всередині уряду і знайшли відповідний ресурс, бо це немалий ресурс: один місяць продовження таких допомог тягне нам понад 6 млрд грн», — сказала міністр.

Кому продовжать

  • З 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам з категорії ВПО, у яких пенсія менше за 9444 грн, тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу допомога продовжуватись не буде.
  • Також автоматично продовжується допомога для людей з інвалідністю першої та другої груп, а також для дітей-сиріт.
«Разом з тим, ми дещо по-іншому підходимо до допомоги іншим родинам, і тут важливо звернутися (за призначенням виплат. — УНІАН), а звернутися можуть ті родини, у яких є діти і, наприклад, один з батьків здійснює догляд за дітьми до 14 років, бо школи чи садочки онлайн. Зрозуміло, що це наші території, де можливі бойові дії», — зазначила Жолнович.
  • Також продовжено виплати для тих родин, які працевлаштувалися в минулому році, але мають невеликі доходи — менше за 9400 грн на кожного члена родини.
  • Крім цього, будуть продовжені виплати людям, які проживають на умовно безпечних територіях, але їхні діти до 6 років не ходять у садочки через нестачу місць.
«Тобто ми дуже гнучко підходимо до кожної категорії, враховуємо всі обставини. Разом з тим наголошуємо, що всі, хто можуть працювати, мусять і мають працювати», — підкреслила міністр.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
УНІАН
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