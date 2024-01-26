Виплати ВПО продовжили, але допомогу будуть отримувати не всі — Finance.ua

Виплати ВПО продовжили, але допомогу будуть отримувати не всі Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

«Ми спільно з урядом вирішили ще на місяць продовжити абсолютно всім, до 1 березня, існуючі умови виплат. Тобто нічого не змінюється, автоматично нові критерії переносяться з 1 лютого на 1 березня. По цьому ми вже досягли домовленостей всередині уряду і знайшли відповідний ресурс, бо це немалий ресурс: один місяць продовження таких допомог тягне нам понад 6 млрд грн», — сказала міністр.

Кому продовжать

З 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам з категорії ВПО, у яких пенсія менше за 9444 грн, тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу допомога продовжуватись не буде.

Також автоматично продовжується допомога для людей з інвалідністю першої та другої груп, а також для дітей-сиріт.

«Разом з тим, ми дещо по-іншому підходимо до допомоги іншим родинам, і тут важливо звернутися (за призначенням виплат. — УНІАН), а звернутися можуть ті родини, у яких є діти і, наприклад, один з батьків здійснює догляд за дітьми до 14 років, бо школи чи садочки онлайн. Зрозуміло, що це наші території, де можливі бойові дії», — зазначила Жолнович.

Також продовжено виплати для тих родин, які працевлаштувалися в минулому році, але мають невеликі доходи — менше за 9400 грн на кожного члена родини.

Крім цього, будуть продовжені виплати людям, які проживають на умовно безпечних територіях, але їхні діти до 6 років не ходять у садочки через нестачу місць.

«Тобто ми дуже гнучко підходимо до кожної категорії, враховуємо всі обставини. Разом з тим наголошуємо, що всі, хто можуть працювати, мусять і мають працювати», — підкреслила міністр.

УНІАН За матеріалами:

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